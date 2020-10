Peña y Josefina echan la casa por la ventana en arranque de campaña; AMLO va austero

MÉXICO, D.F. (apro).- Con un despliegue de recursos impresionante, los candidatos presidenciales del PRI y del PAN, Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota, arrancarán en los primeros minutos de este viernes sus campañas en Jalisco y el Distrito Federal, respectivamente. En contraste, el aspirante presidencial de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, lo hará de una manera más modesta, con una rueda de prensa a las siete de la mañana en el Aeropuerto Internacional de esta capital, antes de partir a Macuspana, Tabasco, su tierra natal. Peña Nieto y Vázquez Mota anunciaron por separado que realizarán una transmisión simultánea en todo el país. En su cuenta de Twitter, el candidato priista anunció también que antes de iniciar su campaña hará pública su declaración patrimonial. “Les informo que al inicio de mi campaña haré pública mi relación de bienes en mi página de internet (sic)”, escribió. Pero no es todo. Simpatizantes del exgobernador del Estado de México en todos los estados de la República montan ya los escenarios donde se enlazará la imagen de Peña Nieto desde la Plaza de la Liberación de la capital jalisciense. En el acto se espera la presencia de la dirigencia priista en el Distrito Federal, así como de su candidata a la jefatura del Gobierno capitalino, Beatriz Paredes. De manera simultánea, las dirigencias estatales realizarán eventos en sus respectivas sedes, al igual que en las oficinas centrales del Revolucionario Institucional, ubicadas en Insurgentes Norte. Igual que los priistas, el arranque de la candidata panista se transmitirá vía satélite a todos los comités directivos de Acción Nacional en el país y las casas de campaña estatales. La exsecretaria de Educación Pública emitirá un mensaje y luego tendrá un enlace con cinco comités locales. La transmisión se realizará desde la casa de campaña, ubicada en la colonia Del Valle, a donde se prevé la asistencia de personajes connotados del panismo, entre ellos Carlos Medina, exgobernador de Guanajuato. Entre las primeras actividades que tendrá la abanderada panista destaca la inauguración del autobús en el que se trasladará y que ya fue bautizado como el pinabús. Más tarde, Vázquez Mota arribará al CEN del PAN, donde se reunirá con dirigentes del partido y develará su primer espectacular, localizado en la contraesquina del edificio. El candidato presidencial de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, quien aparece en tercer sitio en las encuestas, confirmó que arrancará su campaña con una conferencia de prensa a las siete de la mañana. En la agenda que hasta el momento tiene prevista, el candidato de la coalición Movimiento Progresista incluye reuniones con empresarios y obispos, y no se descarta que participe en encuentros que serán encabezados por los personajes que ha considerado para que formen parte de su gabinete en caso de ganar las elecciones del próximo 1 de julio. Sin embargo, serán los mítines en plazas públicas lo que distinga las actividades proselitistas del exjefe de Gobierno del Distrito Federal. En la primera parte de la campaña electoral, López Obrador prevé recorrer 30 de las 32 entidades federativas del país. El Estado de México, Veracruz y Jalisco serán entidades a las que el tabasqueño dedicará una atención especial, pues de acuerdo con el itinerario de la campaña electoral, contempla visitarlos en al menos dos ocasiones durante el próximo mes. Por el contrario, Baja California y Baja California Sur, entidades donde el Partido de la Revolución Democrática disminuyó su presencia a partir de 2010, no están incluidas en la primera etapa de los recorridos. Hasta este momento, el plan de campaña prevé realizar dos concentraciones masivas al día en el interior de la República, antecedidas por una conferencia de prensa que el candidato presidencial de las izquierdas brindará todos los días de la campaña en sus oficinas de la Ciudad de México o desde algún estado de la República, a las siete de la mañana.