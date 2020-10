Pide Ivonne Ortega a candidatos "civilidad" para no ensuciar el proceso

MÉRIDA, Yuc. (apro).- A unas horas de que arrancaran las campañas electorales, la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco llamó a los diferentes actores políticos a conducirse con civilidad para no ensuciar la contienda electoral, que en el caso de Yucatán, además de la federal, celebrará comicios concurrentes el 1 de julio para renovar la gubernatura, el Congreso local y los 106 ayuntamientos. La “capitana” de los priistas yucatecos, como le denominan sus correligionarios, dijo que “más que como gobernadora, como ciudadana, lo que queremos ver es un debate de altura” y conminó a quienes participarán en el proceso a no incurrir en “campañas sucias”. “Queremos ver un debate de altura, de propuestas más que hacer una campaña sucia o meterse en temas que lo que hacen es lastimar más a la sociedad; lo que la sociedad quiere es ver las propuestas y que tomen su decisión”, insistió. Aunque se declaró “preparada” desde hace cuatro años para aguantar los embates “de desprestigio” de sus detractores políticos, que en este periodo electoral se prevé que arrecien como parte de la estrategia electoral de la oposición, comentó: “Como lo he anticipado, desde que comienza el proceso electoral seguramente estaré de moda, pero bueno, a mí me toca entender la parte que corresponde, que es cumplir con el estado, seguir trabajando por el desarrollo de las familias de Yucatán y cumplir con la expectativa y esperanza que diéramos a los yucatecos”. Añadió que su deseo es “que sean los ciudadanos quienes decidan quiénes pudieran ser su mejor opción y representarlos en los diversos cargos que se están presentando en Yucatán y en México”.