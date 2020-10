IFE calla ante el mini informe de Calderón y aprueba candidaturas presidenciales

MÉXICO, D.F. (apro).- El consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, desaprovechó la oportunidad para dar certeza sobre la firmeza y la imparcialidad del árbitro electoral en la contienda que inicia, efectivamente, el primer minuto de este viernes y concluye el 1 de julio. En conferencia de prensa, con el resto de los consejeros electorales, evadió responder preguntas que lo obligaban a mostrar firmeza y dar certidumbre. –“Qué le pareció el informe de ayer del presidente (Felipe Calderón)? Parece ser que los llamados del IFE no inhiben su protagonismo. ¿No volveremos a ver al Tribunal (Electoral del Poder Judicial de la Federación) lamentando que el Presidente haya puesto en riesgo la elección?” --le preguntó un reportero a Valdés Zurita. El presidente del IFE eludió de plano: “Lo primero que debo responder es que no estuve presente en ese evento porque teníamos sesión ordinaria del Consejo General y tuve el altísimo honor de presidir el Consejo General, motivo por el cual, pues no tengo opinión sobre ese evento. “Lo segundo es que, como ustedes saben, representantes de diversos partidos políticos anunciaron en la propia sesión del Consejo General que van a presentar quejas sobre el particular. “Yo creo, estoy convencido, porque además así lo dice la ley, que nosotros debemos guardar reserva sobre este punto, no podemos adelantar opinión hasta que, en su caso, llegue la queja correspondiente, realicemos la investigación, y si se demuestra que se ha violado la ley en algún sentido, imponer la sanción correspondiente. De tal suerte que me excuso de emitir cualquier opinión sobre el particular.” Otra pregunta le pedía definir qué hará el IFE si persiste la propaganda gubernamental cuando ya esté prohibida, como el caso de las cartas que por vía del Servicio de Administración Tributaria (SAT) el presidente Calderón hizo llegar por correo postal y por internet a la ciudadanía. Valdés Zurita de plano no quiso contestar. “Quiero pedirle a mis compañeros, porque estoy seguro que ellos tienen mucho que decir sobre la pregunta; que respondan los miembros de la Comisión de Quejas”, dijo. El consejero Benito Nacif, presidente de esa comisión, tranquilamente dijo algo que bien pudo decir el consejero presidente. “Respecto a la actuación y el comportamiento del presidente de la República, así como cualquier otro servidor público, el Instituto Federal Electoral estará vigilando que se comporten de acuerdo con lo establecido por la ley. “El artículo 134 de la Constitución establece la obligación de asignar los recursos públicos de forma imparcial y sin incidir en la equidad de la contienda; impone también la obligación de no incurrir en promoción personalizada en la propaganda de distintas dependencias; el artículo 41 instruye que a partir del día de mañana, toda propaganda gubernamental -independiente del medio- deberá suspenderse, salvo tres excepciones, que son las que tienen que ver con educación, salud y protección civil.” Una tercera pregunta simplemente pedía su opinión sobre el llamado que ha hecho el poeta Javier Sicilia a anular el voto, que el reportero que la formuló calificó como un “movimiento contra el IFE”. Valdés no acertó a decir palabra alguna, simplemente le pasó la pelota al consejero Alfredo Figueroa, y luego pidieron el micrófono los consejeros Lorenzo Córdova y Macarita Elizondo. En resumen, coincidieron en que el llamado de Sicilia a votar en blanco –que es lo mismo que anular el voto– no es un movimiento contra el IFE. Es simplemente la expresión de una personalidad, en el ámbito de las organizaciones sociales, que opina que no hay diferencia entre las candidaturas que hay hoy en el país. También, que el IFE tiene la obligación de llamar al voto, pero es decisión de los ciudadanos ir o no a votar o ir a la casilla y anular su voto. Expresaron, inclusive, que el voto nulo es una fuerza que no se puede negar, tanto que en las elecciones del 2009 fue la quinta fuerza, al grado de ser mayor a los votos que reunió el Partido Socialdemócrata (PSD), que perdió su registro. Tampoco quiso comprometerse el presidente del IFE en el tema de las candidaturas independientes –en total, solicitaron su registro como aspirantes independientes a la Presidencia de la República, 58 ciudadanos–, tanto que de plano preguntó a los consejeros: “alguno de mis compañeros quiere participar?” Fue Lorenzo Córdova quien respondió. Dijo que la Constitución, en su artículo 41, no establece el monopolio del registro de candidaturas a los partidos políticos, aunque sí el Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales, que es norma reglamentaria del 41 constitucional, establece que solamente los partidos políticos pueden presentar candidaturas a cargos de elección popular federales. De hecho en la sesión especial de su Consejo General, el IFE aprobó el acuerdo mediante el cual se niega el registro como candidatos independientes a presidente de la República a los ciudadanos que acudieron a solicitarlo. La razón de la negativa: “No cumplen con los requisitos exigidos por las normas constitucionales y legales en materia electoral vigentes, en razón de que los ciudadanos que las suscriben no fueron postulados por algún partido político o coalición, como condición necesaria para ejercer plenamente su derecho político-electoral de ser votado a un cargo de elección popular, de conformidad con las normas nacionales referidas en el presente acuerdo, las cuales no permiten el registro de candidaturas independientes, ciudadanas o no partidarias, para participar en el proceso electoral federal 2011-2012”, dice el acuerdo aprobado. En esa misma sesión especial –en la que ya quedaron debidamente registrados los cuatro candidatos presidenciales–, el presidente consejero Valdés Zurita, ya sin el riesgo de la improvisación que lo hizo callar en la conferencia de prensa, quiso subsanar: “Contamos con una autoridad electoral que hará cumplir la ley en todos sus extremos”, dijo.