Se resiste Calderón a respetar veda electoral

MÉXICO, D.F. (apro).- A pesar de la veda electoral, el presidente Felipe Calderón aludió al tema del empleo --tema central de su campaña en 2006--, durante su participación en el evento en el que la empresa automotriz Ford anunció una inversión de mil 300 millones de dólares en su planta ensambladora de Hermosillo, Sonora. Aunque el mandatario se cuidó de ser lo suficientemente explícito en sus comentarios, utilizó el evento para abordar, desde distintas ángulos, la creación de nuevos empleos en momentos en que éstos escasean. Es más, presumió que esa inyección de recursos era una “gran noticia”. Abonó: “La inversión significa empleo y la inversión en este complejo de Hermosillo permitirá generar, como hemos escuchado, mil empleos directos y calculamos otros tres mil indirectos en beneficio de nuestros ingenieros y de nuestros trabajadores. Además, con esto se van a fortalecer muchas cadenas productivas de la industria automotriz alrededor de la Planta de Hermosillo, de Sonora, lo que ayudará a crear, todavía, más empleos en la región”. En el evento, Calderón estuvo acompañado por los secretarios de Economía y Medio Ambiente, Bruno Ferrari y Rafael Elvira, así como por el gobernador de Sonora y confeso operador electoral de Josefina Vázquez Mota, del panista Guillermo Padrés Elías. Por parte de Ford, estuvo el presidente para las Américas, Mark Fields, quien, a diferencia de Calderón, no se anduvo con rodeos para alabar al gobierno calderonista. “Quisiera enfatizar que el anuncio de hoy no hubiera sido posible sin el estupendo soporte y apoyo que hemos recibido del presidente Calderón y su gobierno”, dijo. El mandatario destacó la posición geográfica del país que permite incursionar en el mercado de Estados Unidos, y abundó en un supuesto crecimiento de la competitividad que, dijo, es por el talento, de los jóvenes, de los trabajadores y empresarios. La mayor parte del discurso --en los que afirmó conceptos sin implicar acciones de gobierno--, se refirió a la producción del Fusion, un modelo que, según las estadísticas de Ford, ha tenido gran éxito. El tema de la competitividad ya se había abordado por Bruno Ferrari: “Este tipo de inversiones no son obra de la casualidad, son resultado de los altos niveles de competitividad que ha alcanzado la industria automotriz en México, gracias al trabajo de las manos y mentes mexicanas, y al ambiente de los negocios, propicio para la inversión y a la opción que México ha hecho de competir en el libre mercado”, expresó para añadir que este año el país aumentará en 9 por ciento sus exportaciones. Aunque el acto fue difundido por la Presidencia, en la agenda dada a conocer desde la noche de ayer se suponía que fue organizado por Ford y no por el gobierno federal.