Estratega electoral de Vázquez Mota posee una mansión de 10 mdp

MÉXICO, D.F., (apro).- El exgobernador de Guanajuato y actual operador político de Josefina Vázquez Mota, el panista Juan Manuel Oliva acaba de mudarse a una residencia en el fraccionamiento Punta del Este, ubicado en la zona oriente de la ciudad de León, que está valuada en casi 10 millones de pesos. Según la nota difundida este lunes en el diario local a.m., el flamante Secretario Adjunto de Elección del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN se mudó a su nueva casa apenas unos días después de haber solicitado permiso al Congreso para dejar el cargo e incorporarse a la dirigencia de su partido, a petición de la candidata presidencial, Josefina Vázquez Mota. La residencia, dice la nota firmada por el reportero Manuel Álvarez Guevara, tiene acabados de lujo, mide al menos 700 metros cuadrados, y cuenta con 10 habitaciones. Además, se encuentra totalmente bardeada y en la parte trasera hay una reja de metro y medio de altura, que es usada como puerta de servicio. Según el texto, la mansión se comenzó a construir hace dos años y cuenta con estacionamiento para cuatro vehículos. A partir de que llegaron sus ocupantes, frente a la casa se pueden observar dos camionetas, presumiblemente de los escoltas que resguardan al exmandatario y a su familia, consigna el reportero. Aunque el costo promedio de las casas en el fraccionamiento es de dos a tres millones de pesos, la mansión de Oliva es tres veces más grande. De acuerdo con empresas inmobiliarias consultadas por a.m., el costo por metro cuadrado construido en ese fraccionamiento oscila entre 8 mil y 12 mil pesos. Con base en ese precio, la casa del exgobernador supera los 10 millones de pesos, según un agente inmobiliario. Oliva, quien dejó la gubernatura el pasado jueves 29 para incorporase al CEN del PAN, como promotor del voto, percibía 133 mil pesos mensuales, esto es, un millón 596 mil pesos al anuales, según el tabulador difundido por la Unidad de Transparencia del Gobierno. La casa donde reside el ex Gobernador tiene acabados de lujo, según describió un trabajador. Al igual que las viviendas más grandes del fraccionamiento, cuenta con iluminación inteligente, acabados de mármol, canceles de cristal templado y recámara principal con baño y vestidor con acabados de madera. Antes de asumir la gubernatura, en septiembre de 2006, Oliva remodeló la Casa de Gobierno que habitó hasta hace unos días con su esposa y sus cinco hijos en Marfil, Guanajuato. En obras y equipamiento, el gobierno del estado erogó casi 2 millones de pesos, según datos obtenidos por el diario local a través de la Unidad de Transparencia del Gobierno.