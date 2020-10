Denuncia Morena a Mancera por desviar 500 mdp para promover voto por el PRD

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de Morena en la Ciudad de México, Martí Batres, denunció ante la Contraloría General capitalina al jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera por el uso electoral del programa Empleo Temporal, al que se destinaron 500 millones de pesos para financiar la promoción del voto en beneficio del Partido de la Revolución Democrática (PRD). De acuerdo con Martí, Mancera permitió esa millonaria desviación de recursos por parte del oficial mayor, el consejero jurídico, el director del Sistema de Aguas y los secretarios de Obras y Desarrollo Social. Subrayó que hasta este momento el mandatario capitalino no ha respondido a los cuestionamientos, y consideró importante que explique por qué se está contratando tanta gente en plena temporada electoral, cuáles son sus funciones, por qué no hubo convocatoria pública y por qué este programa no fue contemplado en el presupuesto. Destacó, además, que Mancera y los funcionarios del gobierno de la Ciudad de México no han desmentido la información sobre el “empleo temporal”. Cuestionado por los medios sobre el convenio anticorrupción que este lunes firmó Mancera con representantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en París, Francia, el líder de Morena dijo que el mandatario capitalino debería estar atendiendo los problemas en la ciudad y no en el extranjero. “¡Ya parece Peña Nieto, que cada vez que hay problemas, el jefe de Gobierno se va!”, exclamó. Este lunes Martí también dio a conocer que presentaron otras denuncias por el reparto de tinacos en la delegación Coyoacán y por la entrega de electrodomésticos que hizo la subsecretaria de Gobierno, Leticia Quezada.