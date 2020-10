El dinosaurio priista está herido y anda dando coletazos: Basave

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Agustín Basave, aseguró que a menos de una semana de las elecciones en 14 entidades del país, incluida la integración de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, “el dinosaurio priista está herido y anda dando coletazos”. Según el líder perredista, en la recta final “casi todas las elecciones están cerradas, salvo dos o tres” casos, como por ejemplo Sinaloa, “que está más o menos”, y Chihuahua, “si es que no hay alianza, porque si declina (José Luis) Barraza se complicaría para el PRI, pero si no, la tiene (ganada el PRI…”. Basave aceptó que en Hidalgo podría ganar el Revolucionario Institucional, pero en las demás entidades, subrayó, “todas con final de fotografía”. “Creo que por eso el PRI está implementando un plan de cuatro etapas. Primero, la guerra sucia; en segundo lugar, encuestas a modo; en tercero, intimidación para el día de la elección, y en último lugar tratarán de revertir los resultados en el Tribunal (Electoral del Poder Judicial de la Federación)”. Entrevistado en el noticiero de Joaquín López Dóriga, el dirigente perredista dijo que él no prevé un resultado de nueve estados para el PRI y tres para Acción Nacional (PAN) como lo estima el priista Manlio Fabio. Dicho pronóstico fue un error, apuntó. Y advirtió que el próximo 5 de junio “las encuestas van a fallar, y mucho, por el voto oculto”, es decir, aquellos que omiten, por temor a los encuestadores, a quién darán su sufragio, además de que dependerá de la afluencia electoral. Recordó que en Tlaxcala el PRD buscó la alianza con el PAN, pero no ocurrió porque "ellos tienen su correlación de fuerzas internas”. Sin embargo, dijo, “vamos arriba y las encuestas nos dan tres o cuatro puntos arriba. Por cierto, en segundo lugar va el PRI, ya no el PAN, que se fue al tercero”. En el caso de Chihuahua, mencionó que al principio se hizo el planteamiento de ir con el mejor posicionado, pero “lo que no se vale es que ya no se hizo esta alianza y vamos a votar por este otro candidato”, porque varios perredistas anunciaron su apoyo a Javier Corral. Sobre Veracruz, señaló que el candidato de Morena, Cuitláhuac García, “ayudó al PRI y al gobernador. Yo no hablo de pactos, ni me consta (…) pero al PRI y al gobernador (Javier Duarte) le convenía que la oposición se dividiera y que creciera Morena. No estoy diciendo que hiciera un pacto”, insistió Basave destacó que en 2018 él ya no dirigirá el partido, pero reconoció viable una alianza entre el PAN y el PRD, “pero con un externo, porque un panista no aceptaría a un perredista” y viceversa. Y al mencionar algunos nombres destacó el de Juan Ramón de la Fuente, aunque hay algunos otros, sostuvo. Finalmente aceptó que en esta jornada electoral el PRI “es el enemigo a vencer”, porque “está en proceso de reinstauración el viejo régimen autoritario”. Los priistas “están tratando de reconstruir aquel partido hegemónico", dijo, y no descartó una posible alianza con Morena.