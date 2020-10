Basave pide al INE que atraiga elección en Quintana Roo por 'focos rojos”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Agustín Basave, hizo un llamado al INE para que atraiga la elección en Quintana Roo, tal como lo hizo en Durango, ante la posibilidad de que se realice un fraude electoral el próximo 5 de junio. “En Quintana Roo hemos tenido ya muchos, pero muchos focos rojos. Hemos visto a un senador y exgobernador del estado quitando nuestra propaganda. Hemos visto autos incendiados. En el caso del PRD, de compañeros nuestros, les rompen los parabrisas a los coches, con amenazas e intimidaciones. Pero lo más grave fue que el OPLE de Quintana Roo decidió suspender el PREP (Programa de Resultados Electorales Preliminares), lo que me parece el preludio de un fraude electoral”, indicó Basave en conferencia de prensa. Luego de participar en una audiencia con la Comisión de Seguimiento de Procesos Electorales, en el Senado de la República, el líder perredista solicitó al Poder Legislativo que envíe observadores a los estados “críticos” donde habrá elecciones, para que exhorten a los gobernadores a no entrometerse en el proceso. También emplazó a la Comisión para que en su encuentro con el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, este miércoles, pida a los mandatarios estatales que actúen apegados a la legalidad. “Le solicitamos al Poder Legislativo que tome cartas en el asunto e interponga sus buenos oficios en dos sentidos: primero, que envíe observadores a cinco estados que nos preocupan, y en segundo lugar que emplace al Poder Ejecutivo para que les pida a los gobernadores que asuman su papel, que actúen con cordura y sensatez para evitar actos indebidos en la jornada electoral”, señaló. Según Basave, hay suficientes evidencias de lo que sucederá en la entidad. Y recordó que en su momento pidió a las autoridades patrullajes constantes durante la jornada electoral, para dar tranquilidad a la ciudadanía que emitirá su voto. “Lo que hace el PRI es inhibir el voto a través de mensajes, rumores o incluso como en Durango, hace seis años, con balaceras para que la gente no salga a votar. Sabemos que cuando la gente no sale a votar eso beneficia al PRI”, añadió. Y destacó que el Revolucionario Institucional tiene un plan de cuatro etapas: la guerra sucia que han desatado en todas partes; la presentación y publicación de encuestas a modo, creando la percepción de que van a ganar porque eso influye; la intimidación de votantes y, por último, tratar de revertir en tribunales lo que no ganaron en las urnas.