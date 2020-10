Candidata denuncia amenazas de operador de Cué: 'O eres muy cabrona o muy pendeja”, le dice

OAXACA, Oax. (apro-cimac).- La panista oaxaqueña Mariuma Munira Vadillo Bravo denunció actos de violencia política en su contra por parte de Jorge Castillo, operador político del gobierno de Oaxaca, para obligarla a desistir de la candidatura de coalición al Congreso local por el distrito 19 de la ciudad de Salina Cruz, que disputa en tribunales al presidente estatal del PRD con licencia, Carol Antonio Altamirano. “Me dijo que no sabía si yo era muy cabrona o muy pendeja. Yo le dije que en ese caso era un poquito de las dos cosas; que tuviera cuidado porque frente a él tenía una mujer cabrona que entre sus pendejadas podía ganarle el juicio”, dijo Munira Vadillo en rueda de prensa. La panista informó que el pasado fin de semana interpuso un recurso de revisión ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para continuar en el litigio por el espacio que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) dio a Carol Antonio Altamirano. Mariuma Munira precisó que incluso fue advertida por Jorge Castillo que “si volvía a ganar la gubernatura (a través de José Antonio Estefan Garfias, candidato a la gubernatura por la coalición PAN-PRD) no podría volver a pisar Oaxaca en seis años”. Relató que fue hace unos 20 días cuando el presidente estatal del Partido Acción Nacional, Juan Mendoza Reyes, la citó para tratar el tema de la impugnación que interpuso contra la candidatura del presidente con licencia del PRD, quien bajo la justificación de conformar una coalición con el PAN, fue nombrado candidato sin ser panista ni haberse inscrito al proceso de selección interna. La reunión –expuso– se realizó en la casa de Jorge Castillo, en la Cruz de Piedra en San Felipe del Agua, en esta capital oaxaqueña. Asistieron Juan Mendoza y Carol Antonio Altamirano. “Querían obligarme a que yo desistiera de la candidatura (...); no nos dejamos amedrentar, estoy segura de que estamos conforme a derecho, y voy a seguir en el juicio defendiendo lo que es justo. Con el miedo no se puede vivir”, declaró. En tres ocasiones, el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca (TEEO) ordenó al IEEPCO revocar la candidatura de Antonio Altamirano. La primera ocasión porque el dirigente del sol azteca no participó en el proceso interno para el registro de candidatos en Acción Nacional. En la segunda ocasión, el TEEO indicó que el PAN debió haber postulado a un candidato diferente para competir por el distrito 19 el próximo 5 de junio, y no al mismo dirigente del PRD, situación que no se cumplió. Pese a la resolución, el Consejo General del IEEPCO restituyó a Altamirano como candidato a diputado, pues el PAN registró de nueva cuenta al dirigente del PRD luego de que Rafael Toledo Méndez (el aspirante que junto con Mariuma Munira se registraron en tiempo y forma para la contienda interna) declinó a favor del perredista. En marzo pasado la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), firmó un protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, la cual se refleja en acciones como obligarlas a registrarse en distritos no competitivos; el uso de frases denigrantes, y asesinato o acciones de intimidación para obligar a que una mujer no acceda a un cargo de elección popular.