Accede gobierno de Puebla a dialogar con partidos, sin Moreno Valle

PUEBLA, Pue. (apro).- El secretario general de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, informó que la administración de Rafael Moreno Valle aceptó instalar la mesa de diálogo que solicitaron los representantes de las candidatas a la gubernatura del PRI, Blanca Alcalá; del PRD, Roxana Luna, y la independiente Ana Teresa Aranda. El funcionario dijo que este encuentro se llevará a cabo en las oficinas de Casa Aguayo, sede de la dependencia, este jueves a las 11:00, pero no confirmó la presencia del gobernador Rafael Moreno Valle como lo habían solicitado las participantes en la contienda, a fin de garantizar la imparcialidad en las votaciones que se realizarán este domingo. Carrasco indicó que luego de que la oficina del gobernador recibió un escrito firmado por el delegado del PRI, Rogelio Cerda; el senador Luis Sánchez, y por el representante de Aranda, Víctor de León, el mandatario estatal le giró instrucciones para abrir la mesa de acercamiento político. También agregó que a esta reunión será convocado el candidato de la coalición Sigamos Adelante, Antonio Gali Fayad y el de Morena, Abraham Quiroz, para que todos los participantes en los comicios locales tengan igual oportunidad de presentar sus “inquietudes” respecto del desarrollo de la jornada de votaciones. El funcionario rechazó las acusaciones que han hecho los candidatos opositores a lo largo de las campañas electorales, que este día concluyen, sobre la intromisión del gobierno estatal, incluso para sabotear actos proselitistas y de perseguir e intimidar a simpatizantes de aspirantes contrarios al PAN. Igual, calificó como “especulaciones” las acusaciones que han hecho distintos actores durante los actuales comicios de que el gobierno de Puebla practica el espionaje político. “El espionaje es un deporte nacional de denuncias mediáticas… nosotros tenemos plena confianza en las instituciones, nosotros creemos en las instituciones, que la PGR saque sus averiguaciones si tiene una denuncia fundada y no tengo nada más que decir. No me gusta meterme en el terreno de las especulaciones”, atajó. Este domingo, la candidata del PRI a la gubernatura, Blanca Alcalá, se declaró en “resistencia civil pacífica” luego de que tuvo que suspender su acto de cierre de campaña en la Junta Auxiliar San Francisco Totimehuacán, por falta de asistentes. La priista acusó al gobierno del estado de haber amenazado a transportistas con decomisarles unidades o retirarles concesiones para que desistieran de acarrear a los colonos que acudirían al cierre de campaña. A su postura se sumaron las candidatas del PRD Roxana Luna y la independiente Aranda para firmar un escrito en el que solicitaron establecer la mesa de diálogo, en la que supuestamente pedirán al gobernador Moreno Valle que “saque las manos” de la contienda y de que ofrezca garantías para que el 5 de junio los ciudadanos puedan ejercer con libertad el voto.En rueda de prensa, el PRI aseguró que el gobierno estatal tiene preparados para este domingo grupos de choque, retenes policiacos, un operativo de control de medios de comunicación y manipulación de las redes sociales, así como espionaje a los candidatos a la gubernatura para asegurar el triunfo del candidato panista Gali Fayad. El coordinador de la campaña, Alejandro Armenta Mier, y el dirigente estatal del PRI, Jorge Stefan Chidiac, afirmaron que tuvieron conocimiento de las acciones que emprenderá el gobierno de Moreno Valle tras acceder a un documento denominado “Angelópolis 2016 Programa de control y contención”, que supuestamente fue diseñado por el secretario Diódoro Carrasco. Los priistas demandaron a Moreno Valle desistir de poner en práctica esta supuesta estrategia ante el riesgo de que “se les salga de las manos” y derive en hechos violentos durante la jornada de votaciones de este 5 de junio. Armenta Mier incluso amagó con la toma de edificios públicos el día de la jornada cívica, si el gobierno estatal pone en práctica estas acciones que estarían encaminadas a impedir la votaciones de los simpatizantes de Alcalá Ruiz.