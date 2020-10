Empresarios abandonan campaña de 'Chacho” Barraza para apoyar a Corral

CHIHUAHUA, Chih. (apro).- Empresarios juarenses del equipo de campaña en Juárez, del candidato independiente José Luis Chacho Barraza González, declinaron a favor del candidato a la gubernatura por el Partido Acción Nacional (PAN), Javier Corral Jurado, para impulsar el voto útil para quien puede ganar al candidato priista, Enrique Serrano Escobar. Asimismo, la candidata a la diputación por el Distrito 4 de Juárez por Movimiento Ciudadano, Martha Beatriz Córdova, manifestó su apoyo a Corral y llamó al candidato a la gubernatura de su partido, Cruz Pérez Cuéllar y a Barraza, a declinar por el panista porque es la opción para sacar al PRI del gobierno, luego de que ha causado tanto daño a la entidad. Pablo Cuarón Galindo, uno de los principales impulsores de la recabación de firmas para Barraza y de su campaña, explicó que la figura de candidatos independientes adquirió credibilidad y un amigo suyo, Barraza, dio el paso al registrarse como candidato a la gubernatura, por lo que lo apoyó con la recolección de firmas. Sin embargo, el PAN sorprendió con el candidato Javier Corral el pasado 20 de enero, como una estrategia para tener una fuerza importante, cuando ya trabajaban con el registro de firmas para el independiente. "No sabíamos que venía Javier, pero había un compromiso más allá de partidos para salvar al estado de la condición en la que está y continuamos (con Barraza) parte de las pláticas en un momento dado, era que pudiera declinar Chacho a un candidato, que no fuera priista, que estuviera al frente. Javier, sabiendo, le entró con una condición (...) 'que si voy a estar abajo, me sumo a ese candidato que vaya al frente', en condiciones de ganar ganar. El problema a resolver era la candidatura en esta contienda. Ahora las campañas están terminando, todos estamos viendo el final", explicó Cuarón, quien fue candidato a la gubernatura por el PAN. Agregó que la semana pasada le comenzaron a insistir a Barraza para que declinara porque no iba a poder llegar, pero el candidato independiente les dijo que esperaría a la elección porque podría haber un salto grande, como pasó en Nuevo León, pero con los resultados de las últimas encuestas, han observado que Corral creció y Chacho no, por lo que decidieron sumar y no restar, "o incluso multiplicar", porque están en la mejor disposición de hacerlo. "El problema de Chihuahua es el sistema que yo le llamo la dictadura perfecta, que tiene una marca que se define como el PRI (...) ya no es tolerable. Queremos cambiar, por ello tomamos la decisión", explicó. El empresario Gustavo Muñoz Hepo llamó emitir un voto útil a favor de Corral, "lo que está en juego es tan grave y peligroso, por la situación en la que puede someterse al estado una vez que salga Duarte, Serrano seguramente le va a perdonar todo". "Javier no me ha defraudado como elector, todo el dinero que hemos gastado en su sueldo, es el dinero mejor gastado del erario público, por eso no batallo para tomar esta decisión", afirmó Muñoz El empresario Marco Quevedo dijo que él es meracadólogo y considera que quien tiene posibilidades reales de sacar al PRI del gobierno es Corral y Heriberto Flores, agregó que nunca ha militado en un partido pero la situación por la que pasa Chihuahua, apostó a un candidato independiente. Sin embargo, la campaña de Barraza no prendió y no es momento de perder el tiempo, "me inclino por rescatar a Chihuahua por las manos en las que estamos". El equipo de campaña del senador con licencia, presentó la última encuesta, realizada por Varela y asociados, en la que muestra que Corral creció de un 28 a un 38 por ciento durante la campaña, mientras que el candidato del PRI-PVEM-PT y Panal, Enrique Serrano Escobar cayó del 50 al 41 por ciento, en tanto el porcentaje del voto oculto es del 14 por ciento. La encuesta coloca a Corral cuatro puntos arriba de Serrano y a Barraza, con el 14 por ciento de intención del voto.