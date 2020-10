Presume Beltrones a un PRI 'altamente competitivo” para la próxima elección

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, aseguró que su partido “es el único altamente competitivo” en los 13 estados donde habrá elecciones el próximo domingo 5, pues no hay otro que –dijo– pueda presentarse de esa manera. “Esta alta competencia que nosotros tenemos tiene mucho que ver con el diseño también que hicimos y estamos convencidos de que en cada entidad tenemos a la mejor candidata y el mejor candidato", subrayó en entrevista con Radio Fórmula. Sobre los comicios en Puebla, el exgobernador de Sonora manifestó que se trata de una elección “que verdaderamente resulta muy lamentable por la intervención del gobierno de Rafael Moreno Valle, pongámosle nombre y apellido. Ha sido verdaderamente arbitrario en lo que se ha presentado y lo ha garantizado en la inequidad en la contienda", apuntó. De acuerdo con el priista, Moreno Valle tiene control “hasta en el OPLE (Organismo Público Local Electoral)”, y eso, apuntó, lo ha denunciado con el mismo Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. “Imagínate que hasta el OPLE en su control pone unos espectaculares que dicen vota por tu gobernador, el órgano que debe ser imparcial (…) Eso es inadmisible, la manera en la que se está metiendo (Moreno Valle) en las elecciones”. No obstante, confió en que el gobernador poblano “saque las manos” el próximo domingo 5 “y que deje a los poblanos en libertad de ir a votar". Señaló, asimismo, que el único deseo del gobierno federal es que ésta sea una jornada tranquila, donde se deje en libertad a todos los electores para que cumplan con su compromiso con la democracia. Sobre Oaxaca, señaló que el triunfo "lo siento muy cerca" y en Tamaulipas se está luchando. "Veo a Baltazar Hinojosa muy bien asentado, siento que tenemos ya asegurada la confianza de los tamaulipecos", apuntó. En cuanto a Chihuahua, donde Javier Corral encabeza la candidatura panista, Beltrones dijo que se ha presentado altamente competitivo, "pero nosotros tenemos un factor mejor, que es el factor (Enrique) Serrano, un hombre con gran experiencia, que puso orden y paz en Ciudad Juárez". Respecto de Veracruz, el dirigente priista dijo ayer que esa entidad no está para complacer ambiciones personales, ni para hacer experimentos políticos fallidos. Tampoco se trata de jugársela con una improvisación –dijo–, sino de ser leales con quienes les ha dado el corazón y la lealtad. “Con quien tiene sobre todo la experiencia para gobernar bien y por eso me da muchísimo gusto que Héctor (Yunes Landa) va a ser el próximo gobernador con la voluntad de Las Choapas”, puntualizó Beltrones al encabezar un acto multitudinario en ese municipio.