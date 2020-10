Segob y Congreso pactan mesa de diálogo poselectoral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gobernación y el Congreso acordaron hoy instalar una mesa de diálogo para “reconstruir el tejido social” tras la tensión de las campañas, y la primera reunión será el martes, dos días después de que se celebren elecciones en 14 estados, 12 de gobernador. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, fue el anfitrión de representantes de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados, encabezados por el perredista Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de la Comisión de Seguimiento a Procesos Electorales Locales de la Comisión Permanente. La primera sesión de la mesa de diálogo será el próximo martes, explicó Acosta, y el objetivo es hacer un balance del proceso electoral y, de haber conflictos, tratar de coadyuvar para que se traten de manera institucional y se resuelvan favorablemente. “Pensamos reunirnos porque creemos que es sano que los actores políticos tengamos una mesa de diálogo que nos permita reconstruir el tejido social, que en muchos estados está ahora muy tensos por las campañas tan intensas”, expuso el diputado perredista, tras la reunión con Osorio. Aunque existe un ambiente crispado, sobre todo por la competencia cerrada en Veracruz, Tamaulipas, Oaxaca, Quintana Roo, Durango y en algunas regiones con presencia de la delincuencia organizada, no existen propiamente “focos rojos”, aseguró Acosta. “No hay focos rojos en el sentido de que no vaya a haber proceso electoral en ningún estado, en ninguna región. Hay estados con mayores tensiones, hay estados donde las encuestas señalan que hay una competencia muy cerrada y, evidentemente, en esos lugares las elecciones se tensan, todo mundo creemos que hay que hacer declaraciones con responsabilidad, declaraciones que llamen a la tranquilidad y no que exacerben los conflictos”. Según él, existen condiciones para que los ciudadanos voten y que su voto sea respetado, pero además habrá garantías de seguridad. “Va a haber una actuación coordinada del gobierno federal con los gobiernos estatales y municipales que brinde la seguridad en todos los proceso electorales. El compromiso fue brindar seguridad, hacerlo de manera imparcial y ayudar a que el clima político mejore para el resultado electoral”. Por su parte, en un comunicado, la Secretaría de Gobernación expuso que Osorio Chong y los legisladores hicieron un llamado a los actores políticos para que las elecciones se lleven a cabo en un marco de gobernabilidad, respeto a la legislación electoral y en tranquilidad. “La Comisión de Seguimiento hizo del conocimiento del titular de esta dependencia sus inquietudes sobre algunas situaciones focalizadas en algunas regiones del país. Al respecto, el secretario de Gobernación compartió las acciones que el gobierno de la República, en el marco de sus atribuciones, realiza para garantizar condiciones de tranquilidad durante los comicios”. Asimismo, refrendó la voluntad del Poder Ejecutivo para brindar apoyo, en un marco de corresponsabilidad, a los gobiernos que así lo soliciten, y aseguró que las autoridades federales estarán atentas a cualquier solicitud que se realice para atenderla de manera inmediata. Osorio hizo un reconocimiento a los legisladores por el trabajo de la Comisión que ha permitido no politizar el proceso electoral, evitando que este se polarice y se lleve a cabo en condiciones favorables para los ciudadanos que saldrán a emitir su voto. El secretario de Gobernación se comprometió a fortalecer los enlaces de comunicación para atender, como hasta ahora ha sido, las inquietudes que pudieran presentarse desde este día y hasta el próximo domingo. Asistieron el senador Enrique Burgos y el diputad o Adolfo Mota, del PRI, así como los diputados Federico Döring (PAN), Virgilio Caballero (Morena), Clemente Castañeda (Movimiento Ciudadano), Sharon Cuenca (PVEM), Adolfo González (PES) y Javier Pinto (Panal).