Abren mesa de diálogo por elecciones en Puebla

PUEBLA, Pue. (apro).- Representantes de los candidatos a la gubernatura abrieron una mesa de diálogo con el gobierno estatal, con el fin de establecer condiciones de seguridad para que este 5 de junio los poblanos puedan ejercer su voto en libertad. En el encuentro participaron los representantes del PRI, Rogelio Cerda; del PAN, Javier Lozano; del PRD, Eric Cotoñeto, y Víctor León, de la independiente Ana Teresa Aranda, así como el secretario general de Gobierno, Diódoro Carrasco. Sólo el candidato de Morena, Abraham Quiroz no envió representante a esta reunión. Al término, el representante de la priista Blanca Alcalá, quien en primera instancia exigió esta reunión, dijo que una de las demandas de su partido fue que el gobierno garantizara la seguridad en las calles el día de los comicios para que no se presenten actos de violencia o de intimidación, tanto para las estructuras partidistas como para los ciudadanos en general. También indicó que especialmente existe preocupación por zonas como Palmar de Bravo, donde se han registrado hechos de violencia relacionados con el crimen organizado en los últimos días. Esta semana, el PRI denunció dos supuestos actos de intimidación y atentados contra delegados especiales del partido. Un agresión con arma de fuego contra el delegado del CEN en la zona de Tehuacán, Alejandro Medina Custodio, ocurrida el 30 de mayo, y el caso más reciente contra el senador Sofío Ramírez, enviado del partido en la zona de Teziutlán, quien denunció que fue intimidado por un grupo de encapuchados. Cerda aclaró que aunque Carrasco aseguró que todas las demandas de seguridad serán atendidas, será hasta el día de las votaciones cuando tengan la certeza de la forma en la que se conducirá el gobierno de Moreno Valle, que a la fecha ha sido acusado de intromisión en los comicios para favorecer a su candidato, el panista Antonio Gali Fayad. El representante del PRD, Eric Cotoñeto, dijo que su partido demandó que se garantice la disponibilidad de notarios públicos el día de la jornada cívica, luego de que a la fecha los fedatarios se han negado a atender las peticiones de certificar irregularidades que se han registrado en lo que va de los comicios, como lo es el exceso de propagada desplegada por Gali Fayad. Luego señaló que se acordó que en la próxima reunión, que se realizará este viernes, estará el representante estatal de los notarios para ofrecer garantías de que habrá disponibilidad para cumplir con los requerimientos que hagan los partidos el día de las votaciones. “Ellos saben que si los casos de irregularidades no están certificados por notario público, las impugnaciones no proceden, por eso es importante que tengamos la certeza de que no se va a intimidar a los notarios con el fin de que no acudan cuando se les requiera el día de las votaciones”, explicó. Carrasco indicó que una de las principales demandas de los partidos, en el sentido de que senadores y diputados tuvieran acceso al complejo de seguridad C5 el día de las votaciones, no era factible debido a los protocolos de operación de esas instalaciones. En cuanto a las acusaciones de los diferentes contendientes en las elecciones sobre la intromisión del gobierno estatal, el funcionario consideró que los reclamos fueron parte de los discursos de campaña. “Me parece que las campañas políticas terminaron ayer y entiendo que en las campañas cada quien fija posición sobre diferentes temas en función de los intereses que les establece la competencia electoral, así que yo considero que muchas de esas declaraciones se ubican en ese contexto”, atajó. En cuanto a las quejas fundadas que tengan los contendientes, agregó, existen las instancias para que las canalicen y sean atendidas, como la Fepade y el Instituto Electoral. Carrasco aseguró que en Puebla existen condiciones para que los comicios de este domingo se desarrollen en un clima de libertad, tranquilidad y seguridad. Los participantes en la mesa de diálogo señalaron que existe el acuerdo de volver a reunirse este viernes 3 para concretar mecanismos que se pondrán en práctica el domingo, así como de mantener abierto el diálogo para cualquier eventualidad que pueda presentarse en lo que resta de la jornada cívica.