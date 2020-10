Da línea Sección 22 para ejercer "voto de castigo" y denunciar "mapaches" electorales

OAXACA, Oax. (apro).- El líder de la Sección 22, Rubén Núñez Ginez, hizo un llamado a la base magisterial a votar el próximo domingo en contra de los partidos que aprobaron las reformas estructurales y a vigilar los comicios con brigadas cazamapaches para denunciar a los delincuentes electorales. Además, rechazó en rueda de prensa que pretendan tomar gasolineras o centros comerciales, ni mucho menos boicotear las elecciones; al contrario, aclaró, los maestros “tenemos que bajar a las comunidades para informar a los padres de familia y orientar esa voluntad popular. “Hoy tenemos que dar la lucha no solamente en las calles, también en las casillas para ejercer nuestro voto. Tenemos que hacer el llamado de manera presencial y vayamos a las casillas a depositar de manera consciente el voto que hoy garantice el seguimiento de la práctica política, ideológica, jurídica y pedagógica” de la CNTE. Sin mencionar a Morena, reafirmó que los resolutivos de su Congreso Político son conformar brigadas en los 37 sectores para “orientar el voto” el próximo 5 de junio en contra de PRI, PAN, PRD, PVEM y Nueva Alianza, así como PT, Unidad Popular, Renovación Social y Social Demócrata por apoyar las reformas estructurales. Luego acotó que en ningún momento se apuesta al “boicot electoral”; al contrario, el llamado es salir a votar y demostrar la voluntad popular a través del voto razonado y “demostrarle (al gobierno) que los maestros estamos en resistencia y que vamos a continuar con nuestra lucha”. Hizo hincapié en que para “el proceso electoral tenemos un plan de acción que se concreta en que los plantones estatal y nacional van a continuar. No hay recesos ni repliegues. Al contrario, se va a fortalecer la movilización”. Sin embargo, puntualizó, “tenemos que bajar a las comunidades para informar a los padres de familia y orientar esa voluntad popular (y) no es para inducirlos o presionarlos por algún partido o candidato, nosotros no podemos engañarlos, porque tenemos que regresar a las comunidades, pero sí hay que informarles para que den un voto razonado”. La Sección 22 sostiene que los partidos que firmaron el pacto contra México no serán apoyados con el voto del magisterio en el país. También considera que “hubo partidos que estuvieron de acuerdo en la aplicación de la reforma educativa y también serán castigados”. Por ello, si el voto es contra PRI, PAN, PRD, Verde Ecologista y Nueva Alianza, así como del Trabajo, Unidad Popular, Renovación Social y Social Demócrata por apoyar las reformas estructurales, entonces el único que queda y ha salido en defensa del magisterio es Morena, que lidera Andrés Manuel López Obrador. Núñez Ginez mencionó que la coyuntura electoral en Oaxaca “no es nuestro fin; por el contrario, esta lucha va más allá del proceso electoral, y para ello tenemos un plan de acción a nivel nacional. La jornada continuará y seguimos en alianza con padres, organizaciones e intelectuales para exigir esa mesa de negociación”. Finalmente, los maestros de la Sección 22 responsabilizaron de cualquier represión al gobierno “agonizante” de Gabino Cué y de Enrique Peña Nieto.