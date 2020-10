Castigo a César Duarte y el "voto útil", las consignas en Chihuahua

CHIHUAHUA, Chih. (apro).- Desde el pasado fin de semana comenzaron los cierres de campaña de los seis candidatos a la gubernatura, proceso que centró su principal promesa en hacer justicia para que el gobernador César Duarte pague por los niveles de corrupción que ha alcanzado su gestión y el presunto enriquecimiento ilícito por el que está acusado penalmente. El “voto útil” es la apuesta de los últimos días de campaña, previos a la jornada electoral de este 5 de junio. El candidato panista y de Alianza Ciudadana, Javier Corral Jurado, ha llamado a los electores indecisos y a los seguidores del candidato independiente, José Luis Chacho Barraza González, a no desperdiciar su sufragio para evitar que el PRI continúe en el poder. Y Barraza también ha llamado al “voto útil”, pero para los independientes, debido a que las encuestas lo colocan en tercer lugar y los últimos días se han unido a él los aspirantes independientes a las alcaldías de Chihuahua y Parral, e incluso renunció, a título personal, el candidato del partido Encuentro Social, Guillermo Gutiérrez. De esta forma, el grupo de los independientes quedó conformado por empresarios que durante años han patrocinado e impulsado candidaturas priistas y panistas, como la familia Terrazas, que tiene uno de sus integrantes como candidato a la alcaldía de Chihuahua, Enrique Terrazas Seyffet. Incluso, exdirigentes de cámaras empresariales como Coparmex y Canacintra apoyan a los independientes porque están “hartos” de los partidos y la corrupción que éstos han posicionado y “naturalizado”. Luego de que Corral insistió en que él y Barraza se sometieran a encuestas con empresas serias, y quien fuera abajo en los números se sumara al otro para vencer al PRI, el empresario ha sostenido que él es independiente y no se sumaría a ningún partido porque defraudaría a quienes han confiado en esa figura. El sábado y domingo anterior, en un duelo de grupos musicales y artistas, cerraron sus respectivas campañas en Juárez y en la ciudad de Chihuahua. Un día después, el lunes, el PRI denunció una “guerra sucia” contra la candidata a la alcaldía de Chihuahua, Lucía Chavira Acosta, luego de que localizaron panfletos cuya información se negaron a dar a conocer a los medios para proteger la dignidad de la priista. El dirigente del PRI, Guillermo Dowell Delgado, aseguró que el PAN quiere inhibir el voto y los abogados del partido y de Lucía Chavira denunciaron penalmente a los panistas y no ante la Fiscalía Especializada para la Protección de Delitos Electorales (Fepade), ya que de acuerdo con el abogado Heliodoro Araiza, a esta dependencia de la PGR no le competen ese tipo de delitos.La promesa que más ha permeado es llevar a Duarte Jáquez a prisión, abatir la “escandalosa” corrupción y dar un claro deslinde hacia el mandatario, incluso de parte del candidato de su partido, Enrique Serrano Escobar. Serrano, quien lidera en las encuestas, trató de deslindarse de Duarte durante toda la campaña, pero en el debate defendió la deuda y la gestión del aún gobernador, e incluso apareció el domingo pasado al lado del mandatario en el cierre de campaña en la ciudad de Parral. En medio de una “guerra sucia” enfocada al candidato de Acción Nacional, Javier Corral Jurado, las encuestas dan ventaja a Enrique Serrano, candidato priista que compite con la coalición “Juntos hacemos más”, conformada por el PVEM, Partido del Trabajo (PT) y Nueva Alianza (Panal). Todos los candidatos han asegurado que llevarían a Duarte a la cárcel en caso de que se le demuestren los delitos que le han imputado, como enriquecimiento ilícito, peculado, uso indebido de atribuciones, entre otros, pero Serrano defendió la gestión del mandatario y hasta justificó la deuda de más de 46 mil millones de pesos durante el único debate que organizó el Instituto Estatal Electoral (IEE), el 21 de mayo anterior. El PRI tiene además otros dos alfiles en los candidatos de los partidos de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano (MC), quienes fraccionarían el voto para favorecer al candidato priista, según han asegurado los mismos panistas. El candidato de Movimiento Ciudadano, Cruz Pérez Cuéllar, fue dirigente estatal del PRI y diputado por este partido, pero el año pasado fue amonestado y suspendido temporalmente, aunque más tarde presentó su renuncia y se afilió al MC, del que ahora es candidato. Pérez Cuéllar ha sido crítico contra el gobierno de Duarte, pero en el debate reprodujo el principal argumento que César Duarte ha tenido contra Javier Corral: dos hermanos del panista fueron encarcelados en Estados Unidos, respuesta que el mandatario dio al panista desde el Senado el año pasado, cuando éste expuso los delitos que se le imputan al gobernador. Durante la campaña se colocaron espectaculares con la imagen de Corral y de sus hermanos, donde se les calificaba de narcotraficantes, y lo mismo sucedió en redes sociales. Uno de los hermanos del senador con licencia estuvo preso por un fraude bancario y el otro por pasar a El Paso, Texas, con una cantidad de droga para consumo personal. Javier Corral evidenció al candidato del partido naranja como uno de los “paleros de Duarte”: “Tenía que salir el asunto de mis hermanos pero, aunque el autor real de la guerra sucia es Duarte, el supuesto ‘el palero’ ha venido a plantear ese tema: el verdadero narcotraficante es el hermano del gobernador de Chihuahua. Manuel Duarte Jáquez, pues desde hace mucho sé de ese asunto y tengo los elementos para probarlo”. Corral dio a conocer que uno de los hermanos del Duarte sí es narcotraficante y estuvo detenido en el 2006 porque le encontraron más de media tonelada de mariguana y se comprobó que la traficaba y transportaba. Manuel Ignacio Duarte fue detenido en febrero de 2006, en El Paso, por posesión de alrededor de media tonelada de mariguana, pero de acuerdo con Corral, él no había querido utilizar esa información en contra del gobernador porque no puede trasladar la responsabilidad del hermano a César Duarte. “He dicho que Duarte es un vulgar ladrón y Serrano su cómplice, porque eso en realidad es lo que han hecho (…) es una bajeza moral (que quieran ligarlo a él y a sus hermanos con el narco), sin embargo, es hora de poner un hasta aquí a la utilización de esa guerra sucia, el verdadero narcotraficante es el hermano del gobernador. Vamos a ver qué opina el ‘candiduarte’ (Enrique Serrano)”. En entrevista posterior al debate, Corral abundó: “Sabemos de este tema desde hace tiempo. No lo hemos querido usar porque sabíamos que no podíamos trascender la responsabilidad al gobernador, a quien hemos acusado de otros delitos, pero siguen insistiendo en eso de manera cobarde y yo he venido aquí directamente a plantearlo. Manuel Duarte Jáquez fue procesado y ha obtenido una libertad condicional por ocho años. Fue seguido por la policía de investigación de El Paso. Lo detuvieron el 23 de febrero de 2006 porque tenía una casa donde almacenaban droga para negociar y traficar mariguana. En el carro les agarraron 105 libras y luego en la casa 581 libras”. Destacó que en el condado de El Paso se encuentra el expediente con los nombres de los agentes que estuvieron a cargo de la investigación y de la aprehensión, según el expediente SO 92778992 y la apelación 08-07-0051 CR, del Octavo Distrito de Texas. Luego de ello, Manuel Duarte fue liberado el 6 de junio de 2006. Según uno de los documentos, la detective Marcela Gil del departamento de Alguacil del Condado de El Paso fue quien se encargó de la detención y del decomiso de droga, investigó sobre la organización y declaró que después de que la droga cruzaba la frontera, era guardada por personas contratadas para encargarse del contrabando y mantenerlo en un lugar seguro para transportarla. En respuesta, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Guillermo Dowell Delgado, aseguró que el gobernador no tiene ningún hermano con ese nombre y arremetió contra Corral: "Es un mentiroso patológico, miente de todas las formas. Hoy venía como loco (en el debate), si hubiera estado su madre como candidata, la hubiera golpeado. Manuel Duarte Jáquez no existe, como hermano del gobernador no existe. No dudo que haya una persona con ese nombre, pero en la familia Duarte Jáquez, de Parral, de donde viene el gobernador Duarte, no hay ningún Manuel. Es una mentira más de Javier Corral", aseveró. Sin embargo, el acta de nacimiento de Manuel Ignacio Duarte Jáquez indica que su mamá era Blandina Jáquez y su padre, Crescenciano Duarte, los mismos padres del actual gobernador. Su abuelo paterno era Ignacio Duarte y el materno Manuel Jáquez. El acta de nacimiento tiene una anotación en la que se indica que el 28 de septiembre de 2009 le cambiaron el apellido Jácquez por Jáquez, lo que fue atribuido por Corral como un intento por negar que el hermano del mandatario fue detenido, y refirió que César Duarte, como Caín, “mató a su hermano al negarlo”. Incluso Dowell acusó que la campaña de Corral está financiada por un grupo delictivo, aunque no dijo por cuál: "Está desesperado por cumplirle a quien lo ha patrocinado", soltó. El dirigente priista reiteró, como lo ha hecho el gobernador César Duarte, que los hermanos de Javier Corral, Roberto y Raúl, sí son narcos, luego explicó que uno estuvo acusado por un fraude bancario y el otro por pasar droga a Estados Unidos. Por su lado, Cruz Pérez Cuéllar indicó durante el debate que Corral ha sido sólo candidato plurinominal, pues no ha ganado contiendas, por lo que lo apodó el “candipluri”. El otro candidato relacionado con Duarte es el que postuló el PRD, Jaime Beltrán del Río, quien renunció al PAN cuando no fue electo precandidato de ese partido, pues consideraba que él era el candidato “natural”. Beltrán del Río es considerado otra de las piezas del gobernador Duarte, quien habría intentado que fuera el candidato del PAN para garantizar que no le sucederá nada cuando el mandatario priista deje el cargo. El candidato perredista es consejero financiero del Banco Unión Progreso, en el que Duarte es el principal inversionista, hecho por el que está denunciado ante la PGR. Además, Beltrán del Río aprobó como diputado local panista la reestructuración de la deuda de Duarte al concluir la legislatura pasada, junto con Enrique Serrano, quien era coordinador de la bancada priista. La reestructuración elevó la deuda pública directa a casi 25 mil millones de pesos para pagarse en 30 años.