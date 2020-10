Pronósticos de violencia y advertencias de riesgo enmarcan comicios en Durango

DURANGO, Dgo. (apro).- Con la posibilidad de actos de violencia pronosticados por el propio titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y la repartición de publicaciones apócrifas en las que se advierten riesgos por salir a votar, este domingo los duranguenses elegirán nuevo gobernador, 39 presidentes municipales y 25 diputados locales. El jueves, el secretario de Seguridad Pública estatal, Noel Díaz Rodríguez, reconoció que se ha detectado en Durango la presencia de ciudadanos originarios de otras entidades que --según sus informes de inteligencia-- tienen la misión de desestabilizar la elección. El funcionario del gobierno estatal priista describió a esas personas como "grupos de choque" originarios de estados como Nuevo León, Sonora y Querétaro. Y dijo que, incluso, se espera la llegada "de más gente" en las horas previas a la jornada electoral. Sin embargo, reconoció que hasta el momento no se les ha detectado cometiendo delito alguno, motivo por lo que sólo han observado su presencia, mas no realizado su detención. Díaz Rodríguez funge como jefe del Mando Único estatal, por lo que será el encargado de coordinar las acciones de vigilancia durante la jornada electiva. Esta mañana fueron distribuidos en hogares de la capital del estado miles de votantes que --según lo denunciado por el director de noticias de Grupo Garza Limón, Carlos Garza Limón-- tienen como fin inhibir la participación ciudadana en la elección del domingo. Y es que entre lo repartido estaba una portada falsa del periódico popular que la empresa de que forma parte distribuye, el diario Órale, qué chiquito, en donde se hacía referencia a notas que dan por hecho que el domingo habrá actos violentos en la capital. E incluso advierte a ciudadanos que es mejor quedarse en casa y no votar, que salir y arriesgar la integridad de las familias. Pero también se repartió un falso volante que, en su impresión, se endosa al Instituto Nacional Electoral (INE). Este lleva por título "Instrucciones para actuar en caso de ataques en la jornada electoral del 5 de junio de 2016", con el uso de los colores institucionales del instituto. El panfleto contiene 10 recomendaciones, entre las que se encuentran "Si escucha disparos, tírese al suelo, es lo más seguro"; "Si lleva niños, cúbralos con su cuerpo"; "Evite usar el teléfono, puesto que está a la vista de los delincuentes"; "Cuando se retiren, espere unos minutos para asegurarse de que ya se fueron", entre otras. Tanto las coaliciones encabezadas por el PRI y el PAN, como el INE, se deslindaron de esas publicaciones. Este domingo se renuevan en Durango la gubernatura, cuyo ganador durará seis años en el cargo, así como 39 alcaldías y 25 diputaciones, cuyos titulares tendrán dos años de gobierno, dada la homologación de periodos prevista en la ley para 2018. La lista nominal está integrada por más de 1.2 millones de personas, en tanto que la participación en la elección estatal más reciente fue de 54%.