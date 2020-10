Abstencionismo y bipartidismo, inamovibles en BC

TIJUANA, BC (apro).- Con un liderazgo en abstencionismo a escala nacional, la oferta de 13 partidos políticos y la participación de candidatos independientes, en esta entidad se realizarán este domingo elecciones intermedias para votar por la integración de cinco cabildos y el Congreso local. Desde hace una década, en las elecciones locales sólo vota en promedio uno de cada tres electores registrados en el listado nominal. En la elección federal más reciente, la de 2015, únicamente acudió a las urnas 29% de los votantes. Con un listado nominal de 2 millones 600 mil electores, de los que la mitad se concentra en Tijuana, se elegirá a los órganos colegiados de cinco presidencias municipales y a 25 diputados, de los que 17 son de mayoría y ocho plurinominales. Son nueve partidos que contienden con candidatos propios en elecciones a diputados y alcaldes (PAN, PBC, Movimiento Ciudadano, PRD, PES, Morena, Peninsular, Municipalista y Humanista), y una alianza electoral de cuatro más (PRI, PT, PVEM y Nueva Alianza) con registro total en municipios y en 16 distritos porque en el XIII --donde reside uno de cada tres electores de Tijuana-- decidieron ir solos y cada quien por su cuenta. El Panal, que tiene mayor trabajo político en ese distrito y que ahora se coligó con el PRI, a diferencia de los tres últimos procesos que lo hizo con el PAN, descartó su triunfo, pues por estrategia sólo busca obtener el porcentaje de 3% para mantener su registro como partido. En esta entidad del noroeste mexicano existe un bipartidismo que comparte gobiernos municipales a través de la alternancia desde 1989, aunque a escala estatal es la única entidad del país gobernada por el PAN desde ese año. Al principio del proceso electoral, analistas políticos y académicos consideraron que el abstencionismo y el bipartidismo podrían quedar en la historia de la entidad con la equidad de género en candidaturas y la presencia de la figura de los independientes en campañas y en boletas electorales.Con condiciones calificadas de inequitativas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que incluye el porcentaje de firmas y los montos de financiamiento público, los independientes buscan llegar a los ayuntamientos de Tijuana, Ensenada, Playas de Rosarito y Tecate. En febrero pasado, 42 hombres y mujeres solicitaron sujetarse al proceso de registro de candidatos independientes, de los que sólo 10 el Instituto Estatal Electoral aprobó su postulación, mientras que otros cinco recibieron la protección de sus derechos políticos de los tribunales electorales; ocho aspiran a alcaldías y siete a una curul. Esto generó que en Ensenada aparezcan en la boleta electoral del próximo domingo 13 candidatos de partidos e independientes, en Tijuana 12, en Playas de Rosarito 11 y en Tecate 10. En Mexicali, la capital, solo habrá nueve, pues no alcanzó el registro ninguno de los dos aspirantes a contender sin ser postulados por algún partido. Según encuestas y análisis políticos, la única y real posibilidad de los independientes de convertirse en gobierno es a través de Gastón Luken por Tijuana.La equidad de género en Baja California es letra muerta, a pesar que en su Constitución Política se obliga a los partidos políticos a postular a 50% de candidatos y otro tanto de candidatas. Uno de los factores de esta inequidad de género es que en esta entidad hay distritos y municipios impares, por lo que los criterios del INE de acciones afirmativas en favor de las mujeres fueron desechadas por el TEPJF. Por ello, los partidos políticos decidieron postular a tres candidatos y a dos candidatas en la elección a alcaldes, sobre todo en los municipios de menor impacto electoral y político, mientras que para diputados registraron a nueve hombres y a ocho mujeres. Aun así, el Instituto Estatal Electoral señaló que los registros cumplen con la equidad vertical y horizontal cuantitativa y cualitativa de acuerdo con lo que señala la ley y los criterios de los tribunales electorales.Las campañas políticas terminaron en confrontación entre el PAN y PRI, a pesar de que sus candidatos las iniciaron hace 50 días con pactos de no agresión. Dirigentes de ambos partidos lanzaron una campaña alterna para asegurar que la lucha es exclusiva entre sus candidatos, la cual fue considerada como una acción inhibitoria del voto. El PRI denunció penalmente al gobernador panista Francisco Vega y a su secretario de Desarrollo Social, Alfonso Alvarez Juan, por el uso de recursos públicos en favor de sus candidatos en Tijuana, además de develar la operación de una estructura gubernamental de compra y coacción del voto, según el expediente 3408/16/206 . En Mexicali, el PRI también presentó la denuncia penal 0202-2016-22397 contra el candidato panista Gustavo Sánchez por tráfico de influencias y negocios ilícitos, ya que durante su gestión como diputado --tiene licencia temporal-- mantuvo su sociedad con el despacho Aguilar, Sánchez, Esquer y Asociados, y firmó contratos con el gobierno panista de Mexicali sobre asesoría fiscal en asuntos de Cuenta Pública, que después serían turnados a la Comisión de Fiscalización del Gasto Público en el Congreso local que presidía el aspirante de Acción Nacional. El Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial de Baja California resolvió que el alcalde priista de Tijuana, Jorge Astiazarán, incurrió en una "grave violación constitucional" al participar en actividades proselitistas durante los registros de candidatos del PRI ante el organismo electoral, a partir de una denuncia del PAN. Por ello el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Baja California, Mario Osuna, exigió a Astiazarán que “saque las manos” del proceso electoral por respeto a las leyes y la vida democrática, según la sentencia P5-020/2016, razón por la que se iniciará el procedimiento para determinar su desafuero y emitir las sanciones correspondientes. El director de Servicios Públicos Municipales de Tijuana, José Salvador Padilla Fitch, fue destituido por el uso de recursos públicos en beneficio de René Mendívil, candidato del PRI a la alcaldía, ya que empleados de la dependencia remozaron el lugar donde se haría el cierre de campaña que, al final, se consumó en el Hipódromo Agua Caliente de Jorge Hank. El ayuntamiento de Tijuana aseguró que la destitución fue "por hacer uso indebido de maquinaria y personal que labora en la dependencia para realizar acciones de limpieza en un predio particular".