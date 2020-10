Prevén que el voto útil del electorado de izquierda sea para Morena

CIUDAD DE MÉXICO (apuro).- Para el investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Nicolás Loza, a Morena le "va a ir muy bien electoralmente" aunque no gane alguna gubernatura o la mayoría de cargos de elección popular. En entrevista, afirmó que contrario a las apuestas priistas, obtendrán menos votos, al igual que los perredistas y panistas en los lugares donde hicieron alianzas para competir electoralmente. "La gente no está contenta. Sus opciones, creo, son votar por un partido distinto al PRI o no votar. Creo que la primera opción es fragmentar el voto, pero el voto de izquierda, me parece, va a tender a concentrarse en Morena", indicó en entrevista con. Respecto a la votación que habrá en las elecciones de la Ciudad de México, destacó que será menor que en elecciones anteriores, porque desconfía en los partidos. "Yo creo que va haber una votación baja, baja de quienes tienen doble credencial --es decir, quienes viven en el Estado de México pero trabajan en la Ciudad de México y se benefician de los programas sociales--, y que esos quién sabe si vayan a votar. Y no son susceptibles de ser movilizados por el gobierno local que les da beneficios de programas sociales", explicó. A unas horas de la elección capitalina, Loza destacó que con las mediciones recientes se perfila una elección incierta, no sólo en la Ciudad de México, sino en entidades como Zacatecas, Veracruz y Oaxaca. "Ahorita creo que no es nada descabellado suponer que el PRI, por ejemplo, pudiera ganar desde diez gubernaturas hasta solamente cinco. Es decir, está en posición de competencia en diez, que podría ganar, pero a su vez tiene rivales bastante serios en todas estos estados y podría perder en más de los que ellos pudieron haber considerado", indicó. Su pronóstico, dijo, cambió en los últimos días, pues creía que el PRI mantendría nueve gubernaturas, pero perderá dos de las que tiene actualmente y ganara, indicó, otras dos que no son priistas. "Creo que es probable como que gane hasta diez gubernaturas, pero también creo que puede estar por debajo de las seis o siete ya ganadas. Hay muchos otros lugares donde la situación es incierta. Por ejemplo, Tlaxcala, donde hace apenas tres días parecía que iba a ganar el PRD, sabíamos que estaban compitiendo en tres pistas, pero pues se cerró bastante y la verdad ahorita quién sabe quién gane Tlaxcala. Zacatecas creo que está en esa misma tesitura, en fin", indicó. Señaló que en esta ocasión las contiendas electorales ya no son bipartidistas, pues entró al escenario Morena y ha crecido bastante como partido en unos cuántos años. "No sería una sorpresa que ganara, digo, bueno, sería una sorpresa por el lugar en el que empezó en la competencia", indicó. Señaló que Morena podría ganar una elección a la gubernatura. En comparación a otras elecciones, y después de la ley electoral, el profesor investigador resaltó que no hay antecedente de una elección de esta naturaleza por los niveles bajos de popularidad presidencial, lo cual influye en el ánimo del electorado. "Lo sabemos y pasa en todos los países, que la evaluación que la gente tiene de la situación del país en general, y en particular de la economía, hay una evaluación negativa del presidente y eso se traduce en una intención de voto muy baja para el PRI", indicó. La insatisfacción de la sociedad, añadió, se traducirá en altos niveles de abstencionismo. Aunque la mala postura del PRI no ganara con votaciones altas y la oposición se recuperará en las competencias. "Yo creo que hemos subestimado la estructura del PRI. Si tiene la posibilidad de comprar votos, de coaccionarle votos, clientela, en fin, de acuerdo, pero no creo que eso sea la mitad de sus votos en general, incluida esta elección. Si hablamos de un 35 por ciento de votos del PRI, quizá no más del 10 por ciento son votos comprados, coaccionados, movilizados", agregó. Hay otra proporción grande con o sin convicción pero con decisión, sí vota por el PRI. Ese segmento, añadió, se está desvaneciendo dada la situación del país, agregó. "Esos votantes libres que, digamos, están desertando del PRI, pues lo que tenemos que los que si van a ir a votar se lo darán a la oposición. Vamos a ver un resultado bien fragmentado. Ganadores con un bajo porcentaje de votos, por un lado y por el otro, votos para todos los partidos", añadió. En cuanto al electorado de izquierda, el éxito relativo de Morena del año pasado han generado una bola de nieve, dijo, en donde los votantes de izquierda le darán el voto útil. "Es una suerte de decir, si se lo doy a Movimiento Ciudadano, si se lo doy al PT o al PRD probablemente lo desperdicie. En cambio, si se lo doy a Morena, se lo doy al partido que tiene mejores condiciones, en general, de ganar. Y es de izquierda", agregó.