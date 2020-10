Acusa Morena simulación del INE ante reparto de despensas y compra de votos del PRD (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El representante de Morena ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México, Tomás Pliego, informó que se otorgaron medidas cautelares a este partido contra la distribución de despensas en la Delegación Iztacalco, por parte de la diputada perredista, Elizabeth Mateos y su hermana Claudia.Después publicó un video donde, en entrevista, destacó que el sábado 4 de junio le notificaron que las denuncias por la entrega ilegal de tinacos en la Delegación Coyoacán y la de empleos temporales fueron desechadas. "Hoy, como para que nadie diga que el instituto nacional no ha hecho nada, que el consejo local del INE en la Ciudad de México no ha hecho nada, aprueban unas medidas cauteºlares que son una especie de llamado a misa, respecto a la distribución de despensas en Iztacalco, con la diputada Elizabeth Mateos y su consorte, fue ella la delegada anterior, el marido es el delegado actual... Es una simulación", indicó. Pliego destacó que no se han resuelto detalles sustanciales de las denuncias, pero aprueban este tipo de medidas que, en su opinión, "son verdaderamente ridículas". Señaló que interpusieron una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE) de la Procuraduría General de la República (PGR) porque están comprando votos a 500 pesos en la colonia Sector Popular. Indicó que tienen fotos para comprobar cómo están operando desde anoche.