Elección confronta a Javier Duarte con el senador panista Fernando Yunes (Video)

XALAPA, Ver. (apro).- La ríspida elección para elegir al próximo gobernador confrontó al aún mandatario, el priista Javier Duarte de Ochoa, con el senador panista Fernando Yunes Márquez, hijo del candidato del PAN-PRD, Miguel Ángel Yunes Linares. En Coatzacoalcos, al sur de la entidad, varias patrullas de la Fuerza Civil y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) “encajuelaron” al senador panista, a su chofer, guarura y auxiliares. Mientras el panista se quejó de una detención arbitraria y sin motivo alguno, la SSP pretextó que se negó a que se le realizara una revisión de rutina, pues habían recibido “denuncias anónimas” de que en su camioneta trasladaba maletas de dinero para una presunta compra de votos. El senador panista Fernando Yunes decidió transmitir sus discusiones con los cuerpos policiacos a través de Periscope y de Twitter, y en ambas redes sociales “retó” a Duarte a que si tenía “pantaloncitos” fuera él mismo a encabezar su detención.Al lugar de la detención llegaron simpatizantes de PAN y PRI, donde los panistas se dedicaron a vitorear al hijo del candidato a gobernador y los priistas a tensar los ánimos hasta llegar a los golpes. Minutos después, desde su cuenta oficial (@Javier_Duarte), el gobernador priista “aclaró” que el senador panista Fernando Yunes no se encuentra detenido, sino que su vehículo está sujeto a revisión. “En el caso de que el senador Yunes haya sido sorprendido cometiendo un delito electoral, será denunciado ante la Fepade”, amagó Duarte. En el comunicado 2167, la SSP negó que Yunes Márquez esté detenido, y detalló que el senador fue ubicado en un retén de Coatzacoalcos como parte del programa permanente de seguridad en la región: “Al negarse a que su vehículo fuese revisado, fue puesto a disposición del Ministerio Público”.Como parte de la tensión de esta jornada electoral, en Xalapa, en la casilla 1862, localizada dentro de la escuela preescolar Sara Felicidad Tapia, un grupo de sujetos no identificados irrumpió en el lugar para golpear a un representante de casilla con un bate de beisbol. Acto seguido, lo tundieron a golpes hasta fracturarle la cabeza y de paso destrozar las ventanas de dicho plantel educativo, ante la mirada temerosa de ciudadanos y funcionarios de casillas. Poco después, los agresores huyeron con total tranquilidad de la colonia Campo de Tiro. Pasaron más de 40 minutos para que arribaran más de ocho patrullas de la SSP y Fuerza Civil, en un convoy encabezado por el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, aunque los oficiales fueron incapaces de localizar a los agresores. En la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín también se presentaron diversos incidentes, en particular en Puente Moreno, donde vecinos reportaron detonaciones sin ubicar a los responsables; más tarde, elementos del Ejército recogieron dos casquillos 2.23 marca Águila, que indicaron corresponden a los usados por la Fuerza Civil. El hallazgo se realizó afuera de la casilla de la sección 2392. Más tarde, en el fraccionamiento Floresta, sujetos a bordo de un taxi aventaron una bomba molotov que dañó una camioneta Suburban negra con placas de Tamaulipas.