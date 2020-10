La PGR reporta jornada electoral sin nada "fuera de lo normal"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR), no tiene reportes “fuera de lo normal”, sobre la apertura de las votaciones en los 14 estados del país en que se llevan a cabo elecciones este domingo 5 de junio, los cuales, además, son vigilados por elementos de la Policía Federal. Ello, a pesar de que en Oaxaca, Claudia Romo, titular en esta entidad de la Fiscalía Especial para Delitos Electorales (Fepade) , por la mañana declaró que tiene registradas 15 detenciones de personas, quienes presuntamente realizaban actos para coaccionar el voto a favor del PAN, PRD y PT. Además, en Veracruz, PAN y PRD denunciaron que ciudadanos están recibiendo mensajes intimidatorios en sus celulares, provienen de un "comandante", quien dijo que los tenía vigilados. Otro de los mensajes decía: "Oye, me dijeron que el domingo se va a poner cabrona la cosa, no salgas no te expongas. Total el pedo no es con los ciudadanos". Después de emitir su voto para la elección de la Asamblea Constituyente, en la Ciudad de México, la titular de la PGR, Arely Gómez González, al respecto, indicó que las casillas se están instalando y empieza a llegar la gente a votar, por lo que no tiene ningún reporte extraordinario, ni fuera de lo normal. Informó que en la procuraduría ya tuvo video conferencia con los enlaces en las delegaciones de los estados en que hay proceso electoral y todo está en calma. “Creo que hay una gran coordinación entre las autoridades locales y las autoridades federales. Nosotros con Policía Federal y otras instancias de gobierno Federal, donde esperamos una jornada electoral tranquila. La Procuraduría General de la República estará trabajando de acuerdo a su competencia”. La semana pasada, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), informó que la Policía Federalefectuaría rondines de seguridad en las 14 entidades, con el propósito es brindar seguridad y certeza a la ciudadanía para emitir su voto.