Ni PRI ni Morena ceden en Zacatecas; ambos presumen ventaja de más de 8 puntos

ZACATECAS, Zac. (apro).- Casi al mismo tiempo, los candidatos a la gubernatura por la coalición PRI-PVEM-Panal, Alejandro Tello, y de Morena, David Monreal Ávila, se declararon ganadores tras la jornada electoral de este domingo. Basados ambos en encuestas de salida, Tello afirmó tener una ventaja contundente de 9.3 puntos, en tanto Monreal aseguró tener datos seguros que le dan 8 puntos de ventaja. Ninguno de los dos admitió la posibilidad de una modificación en los resultados, a pesar de que ambos reconocieron que se basaron en encuestas de salida, una en cada caso. Será a partir de las once de la noche cuando, según lo anunciado, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) presente el resultado de un sondeo rápido que levantó para la elección de gobernador, por primera vez, en una muestra de 440 casillas en los 46 municipios. El primero en salir un poco antes de las nueve de la noche fue el priista Alejandro Tello, mientras algunos seguidores se empezaban a reunir en la Plaza de Armas. Acompañado por los dirigentes de los tres partidos a los que abanderó, Tello habló de una encuesta "irreversible" realizada por la empresa Demoscopia Profesional para la Democracia, misma que le reportó 9.3 puntos de ventaja sobre el candidato de Morena. El dirigente del PRI, Adolfo Bonilla, afirmó que comenzaban a recibir resultados de actas de casillas y que la tendencia podría ampliarse, pero en ningún caso, sostuvo, quedaría a menos de cinco puntos por encima de Monreal. Alejandro Tello dijo que no jugaría con las cifras y descalificó los datos de su oponente, David Monreal. "Ustedes saben quién está sentado aquí y quién está enfrente", justificó. Minutos después, en otro punto de la capital, David Monreal salió a hablar de 8 puntos que podrían convertirse en 12 o más, puesto que según afirmó, se estaban consolidando con las primeras actas cuyas imágenes son enviadas por la estructura de Morena. Aunque Monreal aclaró que la empresa que le proporcionó los datos fue contratada a nivel nacional por Morena y no se registró, por ello no daría el nombre de la encuestadora. Monreal dijo haber registrado una serie de incidentes --en Fresnillo, Pinos y Loreto-- de intimidación, que atribuyó en parte a las policías municipales. Por ello, anunció que se solicitó al Consejo de Instituto Electoral que el resguardo de los paquetes electorales estuviera a cargo del Ejército, e hizo un llamado al organismo a "no caer en malas tentaciones" en el manejo de los resultados.