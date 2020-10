Seguiré el trabajo de Moreno Valle: Gali; fue la elección más sucia de la historia: PRI

PUEBLA, Pue., (apro).- Al festejar esta noche su triunfo en los comicios, el candidato de la coalición Sigamos Adelante, Antonio Gali Fayad, adelantó que continuará el trabajo realizado por el actual gobernador Rafael Moreno Valle, a quien reconoció como factor para su triunfo electoral. “Lo digo a los cuatro vientos, aquí está el trabajo de un gobernador y de su esposa Martha Ericka Alonso (secretaria general del PAN) que han trabajado para este cambio, para no regresar al pasado que nos ofendió, hoy ya decidió Puebla y decidió por seguir avanzando, por seguir adelante”, expresó en un mensaje ante su equipo de colaboradores en la campaña. Con el 52% de los votos computados, Gali tenía ya una ventaja de 11 puntos con el 44.89% frente al 33.61 de la priista Blanca Alcalá. En el festejo realizado en un hotel que fue su búnker de campaña, el candidato de la coalición formada por PAN, Panal, PT, Compromiso por Puebla y Pacto Social de Integración, aseguró que desde mañana trabajará con su equipo para conformar su Plan Estatal de Desarrollo. En los siete meses de transición que quedan para el arranque de su gobierno –que sólo durará 20 meses- señaló que se dedicará a realizar una gira por los municipios para escuchar propuestas ciudadanas. Aunque consideró su triunfo como un referéndum para la administración de Moreno Valle, Gali Fayad aclaró que su gobierno será “más cercano que nunca” con la sociedad poblana y que además destinará un 70% de presupuesto para los municipios fuera de la capital poblana. Cabe señalar que precisamente estas dos propuestas se refieren a críticas que se han hecho a la administración morenovallistas, pues al actual se le acusa de ser distante con los grupos sociales, así como de concentrar el presupuesto estatal en la capital poblana. De acuerdo con cinco encuestas de salida, Gali Fayad mantiene una ventaja de dos dígitos – que pueden ser desde un 11 hasta un 14% - sobre su más cercana opositora, la priista Blanca Alcalá. En rueda de prensa, Alcalá leyó un comunicado en el que evadió aceptar su derrota y aseguró que esta contienda pasará a la historia como la más sucia de la que se tenga memoria en Puebla. “Hemos concluido una jornada electoral, que formó parte de un proceso que hubo una grotesca y descarada intromisión del gobierno del estado que encabeza Rafael Moreno Valle, pasará a la historia esta elección como la más sucia de que se tenga memoria”, expresó. Sin dar cifras, la priista afirmó que sus operadores le reportan una tendencia favorable a su candidatura en los resultados de las votaciones de este domingo. Sin embargo, señaló que esperará el cómputo final para dar una postura final sobre los resultados. “Dejo en manos de mi partido la responsabilidad de que interponga ante las instancias correspondientes las denuncias por violaciones a la ley en que hayan incurrido nuestros adversarios”, declaró la senadora con licencia.En tanto, la dirigente estatal del PRD, Socorro Quezada Tiempo, manifestó que su partido no reconoce el triunfo de Gali Fayad, luego de que la contienda electoral en Puebla “se trató de una elección de estado y todos los recursos fueron usados para hoy tener este escenario a favor del candidato panista”. Recordó que el proceso electoral en Puebla se judicializó desde su arranque, desde que el gobernador Moreno Valle intentó entrometerse en la vida interna del PRD al querer imponer una candidatura a este partido y en las irregularidades que se cometieron contra el resto de los contendientes por la gubernatura. “Lo de hoy simplemente es derivado de todo lo que se ha registrado desde enero a la fecha en Puebla, juicializado está este proceso desde su inicio”, recalcó. El Senador Luis Sánchez aseguró que su partido continuará con la denuncia que presentó hace unos días contra Gali Fayad por supuestamente haber rebasado el tope de campaña en más del doble de lo permitido. Recordó que “de manera conservadora”, el PRD hizo un cálculo de que el candidato panista se gastó más de 93 millones de pesos en su campaña, cuando el tope se fijó en 35 millones. Sánchez aseguró que la denuncia que presentaron ante las instancias electorales se encuentra fundamentada, por lo que proseguirán “hasta sus últimas consecuencias”. Por su parte la candidata independiente, Ana Teresa Aranda, igual consideró que aún nadie se puede declarar ganador en la contienda electoral de este día, ya que el proceso en Puebla está judicializado desde su arranque. “Faltan todavía muchas peleas que dar en tribunales”, declaró, “si quien hoy se proclama ganador lo puede hacer, debe sentirse muy avergonzado, estar parado en esa montaña de porquería después de haber amenazado, chantajeado, comprado y perseguido a los poblanos para conseguir un pírrico triunfo que le debería dar vergüenza”.Aunque el candidato a gobernador de Morena, Abraham Quiroz, de acuerdo con los primeros resultados del conteo preliminar (PREP) se colocará en el tercer sitio de las votaciones, esta noche no emitió ningún posicionamiento sobre la jornada electoral. Su equipo de campaña informó que será hasta después del conteo final que emita su postura. Organismos empresariales, que fungieron como observadores de la contienda realizada este domingo, estimaron que el abstencionismo fue de alrededor de un 60% de los votantes. En tanto que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) informó que durante la jornada se presentaron 40 denuncias de supuestos delitos electorales, los cuales se suman a las más de 159 que se habían presentado previo a las votaciones.