Admite derrota el priista Baltazar Hinojosa; en riesgo, registro del PRD en Tamaulipas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Baltazar Hinojosa, candidato de la coalición PRI-PVEM-Panal al gobierno de Tamaulipas, admitió que los resultados electorales no le favorecen y que no impugnará la decisión popular expresada en las urnas. Hinojosa reconoció que "en esta elección no resulté ganador, a pesar de las proyecciones que hicimos. Por mi parte y la de mi partido (la voluntad de los tamaulipecos) será respetada". Entre aplausos y lágrimas de sus seguidores, Baltazar Hinojosa anunció que regresará a la Cámara de Diputados a seguir trabajando por las familias de Tamaulipas. Luego remató: "Muchas gracias a mi partido, a los sectores, a su estructura, pero en especial a mi familia, a Marcela --su esposa--, Daniela, Mariana, Alejandra, ustedes son la razón por la que me esmero en mi trabajo y quienes me han hecho fuerte a lo largo de mi vida”. Con 87.4% de las actas computadas, el candidato del PAN, Cabeza de Vaca, mantiene su ventaja con 50.1% de la votación por 36.0% del priista Baltazar Hinojosa. El tercer sitio lo ocupa Movimiento Ciudadano, con 5.8% de la votación, y el cuarto Morena, con 2.2%. El PRD pasó a ser cuarta fuerza electoral en la entidad al sumar sólo 1.2% de la votación, con lo que está en riesgo su registro.