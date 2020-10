El PRI "tendrá que cambiar", dice Yunes Landa; Morena analiza impugnación

XALAPA, Ver. (apro).- El candidato del PRI a la gubernatura, Héctor Yunes Landa, aceptó que los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y del conteo rápido no le favorecen en sus aspiraciones para suceder al priista Javier Duarte de Ochoa. Al pedir comprensión por el momento difícil que está pasando, Yunes Landa admitió que el resultado de ayer es un mensaje para el PRI, que "tendrá que cambiar" si quiere volver a tener la confianza de los veracruzanos. En apenas cinco minutos, Héctor Yunes leyó un mensaje con el semblante demacrado, las ojeras visibles en la parte baja de sus ojos y apenas acompañado por su coordinador de campaña, Jorge Moreno Salinas, y por el líder estatal del PRI, Amadeo Flores. “Veracruz se encontraba en una etapa de rezago, de opacidad, obscenidad e inmoralidad… contra eso luché (en clara alusión, sin mencionarlo, al régimen del priista Javier Duarte)”, justificó. Héctor Yunes trató de excusar la debacle del PRI en Veracruz al alegar que “cerca de un millón de veracruzanos” confiaron en él para dirigir los destinos de esta entidad. “Hoy lo digo con absoluta responsabilidad, los primeros resultados no nos favorecen, acataré el resultado final y hasta el último día de mi vida seré congruente con mis convicciones”. Yunes Landa refirió que el resultado de ayer es un “mensaje al PRI” de que hay que cambiar para ser una fuerza opositora firme, indiscutible, poderosa y responsable: “Tendremos que vigilar al nuevo gobierno. No permitiremos el abuso”. Al final de su mensaje, en donde no permitió hacer preguntas, Héctor Yunes se encerró con su equipo más cercano, donde al observar rostros largos y caras compungidas, arengó: “Quiten esas caras, no me he muerto, hay que Por separado, el candidato de Morena, Cuitláhuac García Jiménez, se negó a reconocer los resultados del conteo rápido y del PREP, pues aseguró que hay muchas irregularidades, solapadas por el sistema gubernamental. “Es el acuerdo de los primos Yunes, reconocer ganador el uno al otro para cercar a Morena. Nosotros tenemos nuestros propios cómputos en donde vamos arriba con 32.13% y nos sigue el PAN-PRD con 30.8 de la preferencia electoral con 45% de actas computadas”. García Jiménez pidió a sus simpatizantes y a la prensa esperar al próximo miércoles para tomar una decisión sobre si habrá de impugnar o no la elección, aunque insistió que hasta ahora Morena tiene ventaja en diez distritos para obtener un espacio en el próximo Congreso local. “Es la campaña más exitosa, tendremos una bancada importante, en el tema de la gubernatura vamos a esperar, no puedo impugnar algo que todavía no sé, hemos tenido un PREP que no dice las cosas como son”, expuso. Acompañado de la diputada federal Rocío Nahle, de la secretaria general del CEN de Morena, Yeidckol Polevnsky, Cuitláhuac García aseguró que es normal que Héctor Yunes se haya declarado “derrotado”, pues hubo acuerdo al más alto nivel. A pregunta expresa, admitió que la gubernatura se pudo haber decidido desde la Secretaría de Gobernación que dirige Miguel Ángel Osorio Chong. En la zona conurbada, Veracruz-Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Linares, candidato triunfante a la gubernatura por la alianza Unidos Para Rescatar Veracruz, envió un mensaje al priista Enrique Peña Nieto, presidente de la República. "En Veracruz el gobierno federal tendrá un aliado para el desarrollo de México, este es el estado más importante de la República, requiere del apoyo federal, y tendrá el apoyo del gobierno de Veracruz en la medida en que sea recíproco por parte del gobierno federal". Yunes aseguró que fueron los veracruzanos quienes decidieron que hubiera alternancia, lo cual es un hecho histórico para Veracruz. “Tendré el honor de encabezar el primer gobierno de la alternancia, el gobierno surge de una exigencia popular de cambio, de cambio profundo en la conducción de la vida pública de Veracruz, ese es el mensaje que subyace en el voto de los veracruzanos", aclaró.