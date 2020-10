Elección en Oaxaca se dirimirá en tribunales, advierten Morena y PAN-PRD

OAXACA, Oax. (apro).- La elección en la que el priista Alejandro Murat se perfila como ganador de la gubernatura será dirimida en los tribunales. Y es que el candidato de Morena, Salomón Jara Cruz, no reconoció el triunfo del hijo del exmandatario José Murat Casab, y advirtió que solicitarán “la anulación del proceso porque hay todas las causales de que hubo un fraude calculado desde el presidente Enrique Peña Nieto, confabulado con los Murat y orquestado por los consejeros del IEEPCO”.A su vez, el candidato del PAN-PRD, José Antonio Estefan Garfias, adelantó que la elección no está definida, al tiempo que informó que su cuerpo jurídico impugnará los resultados de la jornada de este domingo ante los tribunales. “De acuerdo con el conteo de acta por acta que estamos haciendo, la elección no está definida (porque) el PREP señala sólo resultados preliminares; esperaremos a los cómputos distritales y nuestro conteo acta por acta para hacer un pronunciamiento, un acta, un voto, puede ser la diferencia”, advirtió Estefan Garfias. Por su parte, el candidato del Partido del Trabajo (PT), Benjamín Robles Montoya, cuestionó el funcionamiento del Programa de Resultados Preliminares (PREP) y la ineficiencia del Instituto Estatal Electoral y de Participación (IEEPCO), al tiempo que manifestó: “No queremos adelantar juicios, queremos actuar muy responsablemente. Pero no lo duden: ¡Si comprobamos que hay mano negra, no nos vamos a callar!”. De acuerdo con el PREP, que lleva un avance de 96.52%, la coalición del PRI-PVEM-Nueva Alianza que encabeza Alejandro Murat Hinojosa cosecha 31.99% de la votación, mientras que la alianza PAN-PRD que abanderó a José Antonio Estefan Garfias contabiliza 24.97 %, y el candidato de Morena, Salomón Jara Cruz, lleva 22.84%. Ante los cuestionamientos por las fallas en el sistema PREP y el conteo rápido, el presidente del IEEPCO, Gustavo Meixueiro Nájera, y el vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), Edgar Arias Alba, resaltaron que los resultados de las elecciones son confiables. Lo cierto es que el PREP y el conteo rápido no funcionaron y las datos fueron dados a conocer alrededor de las 4:00 horas. Meixuiro Nájera argumentó que todo era lento porque “la votación fue muy copiosa”. Sin embargo, Jara Cruz denunció que “hay acuerdos entre Peña Nieto y los dirigentes del PAN para evitar que Morena crezca, no obstante, en Oaxaca nos convertimos en la primera fuerza política del estado”. Y por ello “no reconocemos ningún triunfo, ni vamos a reconocer a los corruptos que quieran intentar hacer un fraude. Vamos a luchar porque las cosas cambien. Vamos acopiarnos de todo lo que fue este intento de fraude para evitar que regrese el pasado. “No reconocemos a Murat y vamos a documentar para entrar al proceso legal y solicitar la nulidad del proceso electoral”, alertó. Luego acusó que “no funcionó el PREP y vamos a exigir que no se le pague a las empresas contratadas para hacer las encuestas de salida, que lo único que hicieron fue acomodar los resultados con las encuestas de Mitofsky para que ganara Murat”. Lo que sí resaltó es que “Morena no se posiciona como segunda fuerza política sino como primera, pues por sí solos tenemos más votos que el PRI, el PRD y el PAN”. Finalmente, dijo que el resultado de esta contienda es un referéndum para el gobernador Gabino Cué, quien “no hizo buen gobierno, traicionó a los maestros y defraudó al pueblo de Oaxaca”. Durante una asamblea informativa realizada en la alameda de León, señaló que Morena defenderá el voto de cada distrito y cada municipio del estado. “Es importante frenar los objetivos de una casta gobernante rapaz, autoritaria y represiva, pues dignificar la vida pública en Oaxaca es posible”, señaló. “Lo que está en juego hoy no es solamente aceptar o rechazar un resultado electoral, lo que está en juego es decidir si se debe resistir o no a un proyecto neoliberal e irrespetuoso de la legalidad que pretende imponerse y aniquilar la organización y los derechos de nuestro pueblo”. Salomón Jara Cruz advirtió que “resistiremos, nos multiplicaremos y ganaremos, pues hoy somos la única izquierda, y eso quedó claro en esta elección, somos la primera fuerza como partido, pues ningún partido solo logró superarnos”. En tanto, Estefan Garfias negó su derrota y manifestó que “el miércoles daremos a conocer nuestra decisión y nuestro proceder jurídicamente, en virtud de que la militancia y aquellos que nos dieron el respaldo de su voto deben tener, con transparencia y certeza, la seguridad del resultado de las elecciones, y será la vocería jurídica a partir del miércoles la que entre en contacto con ustedes por tratarse de asuntos jurídicos electorales, para hacer las declaraciones”, acotó. A la conferencia no asistieron los dirigentes locales del Partido Acción Nacional (PAN) ni del Partido de la Revolución Democrática (PRD). A su vez, el gobernador Gabino Cué manifestó a través de un comunicado que “nuevamente triunfa la democracia y el voto ciudadano en Oaxaca”. Al concluir la jornada comicial de este domingo 5 de junio, hizo un llamado a las candidatas, candidatos y dirigentes de partidos políticos a respetar los resultados avalados por los órganos electorales y evitar que los triunfos y derrotas “polaricen a Oaxaca”, por lo que instó a las fuerzas contendientes a canalizar las controversias por el cauce de las instituciones y la legalidad.