Ganan candidatos independientes en Ciudad Juárez y Parral

CHIHUAHUA, Chih. (apro).- En Chihuahua, dos candidatos independientes se alzaron con la victoria en los municipios de Parral y Ciudad Juárez. En el primer caso, con el 100% de las casillas computadas y más de 21 mil votos, Alfredo Lozoya se convirtió en el virtual ganador. El abanderado del PRI, Miguel Primo Armendáriz –cercano colaborador del gobernador César Duarte Jáquez–, se posicionó en segundo lugar con sólo 13 mil votos, mientras que el PAN alcanzó cinco mil votos. Por otra parte, en la última actualización del PREP en las elecciones de Ciudad Juárez, Armando Cabada llevaba una ventaja de dos a uno sobre Héctor Murguía Lardizábal, de la coalición PRI-PVEM-PT-Nueva Alianza. El candidato independiente, quien era conductor y director del Canal 44 en esa frontera, contaba esta mañana con 24 mil 227 votos, que representan 48.22% del total, mientras Héctor “Teto” Murguía llevaba 64 mil 449 votos (25.02%). La candidata panista Victoria Caraveo quedó en tercer lugar con 33.87%, y Morena se coló como la cuarta fuerza política en Juárez. De acuerdo con el propio Cabada, ayer se registró una participación superior a50% en las urnas. "Hacía muchos años, si mal no recuerdo desde el 86, que no se daba un porcentaje tan alto de votación", dijo. Añadió: "Este proyecto independiente puede dar mucho porque no tiene compromiso con ningún partido político, no tiene compromisos con ningún padrino, el único compromiso que tengo es servirle a los juarenses". Cabada también dijo que abrirá los libros para investigar la administración del actual alcalde porque, subrayó, hubo mucha corrupción. “Estaban acostumbrados en el pasado a que se acababa la elección y ganaba el que resultaba con mayor cantidad de votos y decían ‘ahora sí vamos a hacer las paces con todo el mundo’, pero ahora las cosas van a ser distintas”, aseveró. Acción Nacional habría ganado 32 de los 67 municipios, en tanto que Movimiento Ciudadano puntea en dos, el PVEM en uno y el PRI en el resto. El PAN tendría mayoría en el Congreso, con 15 de 22 diputaciones por mayoría relativa.