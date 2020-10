Impugnará PRD comicios que apuntan al triunfo del PRI en Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El PRD impugnará el resultado de la elección del domingo pasado debido a las irregularidades que se presentaron durante la jornada, advirtió el candidato a la gubernatura de Sinaloa, Mariano Gómez. También destacó que los abogados del partido están integrando el expediente para presentar la impugnación contra el presunto triunfo del priista Quirino Ordaz Coppel. Gómez Aguirre, de acuerdo con el portal informativo de Riodoce, sostuvo que “se va a impugnar, estamos armando eso, estamos trabajando la información que se tenga que reunir para proceder”. Luego subrayó que “no podemos validar una elección que a todas luces ha sido manipulada, se tiene que anular”. Para el PRD, abundó, “está claro que fue una elección de Estado en la que el gobierno implementó estrategias y argucias para favorecer a su candidato, y el PRI recurrió a las prácticas que históricamente ha hecho”. Además, puntualizó que su partido tiene documentada la compra agresiva y la coacción de votos. El PRD, aclaró, no reconoce los resultados que arroja el PREP, pues éste “se cayó” durante más de cinco horas, tiempo suficiente para manipularlo, acusó. “Nosotros no vemos sano la cantidad de votos que obtuvo el PRI, fue extremadamente alto a pesar del descontento que había o que hay en la población de Sinaloa, no agradaba el candidato, el candidato nunca prendió, aquí lo que estamos viendo es el sistema, el sistema es el que lo hizo ganador”, dijo. También dijo que presentarán denuncias ante la PGR por actos violentos que se presentaron durante la jornada electoral. Adriana Díaz Contreras, la delegada del Consejo Directivo Nacional del PRD, mencionó que están revisando las actas de escrutinio y cómputo de la elección para presidentes municipales y diputados para determinar si además impugnan alcaldías o distritos. En respuesta, el priista Quirino Ordaz Coppel, candidato ganador, aseguró que integrará un gabinete con perfiles que garanticen eficiencia, transparencia y honestidad en el ejercicio de la función pública. Por otra parte, la victoria del PRI no sólo fue apabullante en la contienda por la gubernatura, ya que en sus alianzas con Panal y PVEM logró posicionar a 22 diputados en los 24 distritos en que se divide electoralmente Sinaloa. Así, con 91% de actas contabilizadas, la mayoría en el Congreso local sería para el PRI, además de hacerse de la totalidad de la representación de los municipios, excepto Ahome, donde comparte una diputación panista, y El Rosario, donde el PAN se llevó otra diputación local. En contraste, el resto de los partidos no alcanzó los votos suficientes para posicionar a uno solo de sus candidatos, ni siquiera mediante alianza, como el Partido Sinaloense o MC. El priista Quirino Ordaz Coppel aseguró que exigirá que los funcionarios públicos de su equipo pongan el ejemplo y entreguen sus declaraciones patrimoniales, de impuestos y de conflictos de interés. Ordaz Coppel señaló, en entrevista con NoticieroNoroeste, que el combate a la corrupción será una de las prioridades en su gobierno, transparentando las compras, las licitaciones y asignaciones que involucren recursos del erario. Incluso, desde anoche el presidente Enrique Peña Nieto se comunicó con Quirino Ordaz para felicitarlo por los resultados electorales preliminares que le favorecen en esa entidad.