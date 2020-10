La estrepitosa derrota del binomio Peña-Beltrones

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La elección del 5 de junio pasará a la historia como la derrota del binomio Enrique Peña Nieto-Manlio Fabio Beltrones. La baja aceptación ciudadana del presidente Peña, la peor para un mandatario desde finales de 1994, provocó la pérdida por primera vez para su partido en los estados de Veracruz, Tamaulipas, Durango y Quintana Roo, repetir la derrota en Puebla y ceder nuevamente al PAN las gubernaturas de Aguascalientes y Chihuahua. Y para Manlio Fabio Beltrones quien todavía ayer en la noche cantaba victoria en nueve entidades, el fracaso es rotundo y la derrota priista habría sido mayúscula si la izquierda no se hubiera dividido en Oaxaca y Zacatecas y, la alianza PAN-PRD no se cayera en Puebla. Aunado a los pésimos gobiernos del PRI, marcadamente en Veracruz, Chihuahua, Tamaulipas y Quintana Roo, Beltrones encabezó la fallida estrategia de la guerra sucia que alcanzó sus puntos más álgidos cuando relacionó, apoyado en manipulación de imágenes, a los candidatos opositores con el narcotráfico. Por su importancia electoral, la derrota más significativa del PRI se da en Veracruz donde su excorreligionario Miguel Ángel Yunes aventaja con cuatro puntos a Héctor Yunes Landa, aunque las más holgadas se dan en el convulso Tamaulipas donde pierde por más de 14 puntos, y en Puebla y Quintana Roo donde queda abajo por más de 11 unidades. En Chihuahua el fracaso también es significativo. El PAN le gana por más de nueve puntos porcentuales. En ninguno de los estados las diversas encuestas apuntaron a la estrepitosa derrota de Peña y Beltrones. En Tamaulipas vaticinaban comicios peleados y nunca pronosticaron derrotas en Chihuahua, Durango y Quintana Roo. A las 9 horas de este lunes, Peña Nieto no felicitaba a ninguno de los candidatos ganadores.