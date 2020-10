Mancera se niega a aceptar la derrota del PRD en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Pese a la clara ventaja de Morena en la elección de representantes que elaborarán la primera Constitución de la Ciudad de México, el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera se niega a aceptar la derrota del PRD en la capital. Los capitalinos votan por la izquierda mexicana, aunque lo hagan por diferentes partidos como Morena y el de la Revolución Democrática, dijo, y aseguró que ambas fuerzas políticas van empatadas en las preferencias de los votantes. “La ciudad vota así, por la izquierda, con una participación mayor o menor”, subrayó en entrevista con el noticiero matutino Primero Noticias. Añadió: “Están empatadas las fuerzas, (las cifras) son un resultado de la división y la suma que antes te daba directa (la izquierda) cuando solamente competía con un solo sello. Ahora ese sello dividido te está dando las sumas que tienes”. Según Mancera no se trata de una derrota electoral del PRD y, en ese sentido, no descartó buscar una candidatura para 2018 por ese partido, pues tendría que tomar en cuenta la “composición nacional”. “Además faltaría la suma de otros factores que son los otros partidos propios de la izquierda”, aseguró. Con casi el 100% de las actas computadas, Morena obtiene 630 mil votos, contra 550 mil del PRD, según el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). No obstante, el mayor ganador fue el abtencionismo, ya que sólo 28.3% del padrón capitalino acudió a las urnas este domingo.