Monreal se niega a reconocer resultado en Zacatecas; fue "elección de Estado", dice

ZACATECAS, Zac., (apro).- David Monreal Ávila, candidato de Morena a la gubernatura, desconoció los resultados electorales que le dan el triunfo al priista Alejandro Tello, al afirmar que la entidad vivió “una elección de Estado” caracterizada por actos intimidatorios y compra de voto, particularmente en el medio rural, en la que, según acusó, fueron cómplices el INE y el Instituto Electoral zacatecano (IEEZ), que favorecieron una guerra sucia que hizo mella en su imagen como candidato. “No sé cuánto (las acusaciones de vínculos con el narcotráfico) incidieron y cuánto fue la operación del PRI-gobierno; no sé en qué porcentaje cada cosa, pero sí se logró inhibir, asustar a la gente”, señaló este mediodía en conferencia de prensa. Según el candidato, los resultados en Zacatecas y en el país “reflejan la reedición del Pacto por México entre el PRI, el PAN y el PRD”. Acompañado de la dirigencia estatal de Morena y de la candidata de su partido a la alcaldía de la capital, Soledad Luévano –virtual ganadora de la elección municipal--, David Monreal aclaró que no le interesa revertir el resultado de la elección de gobernador o impugnarlo, “lo que queremos es limpiarla, vamos a intentar limpiarla hasta donde sea posible, de esta suciedad”. Lo que sí advirtió es que se defenderán municipios y distritos que Morena tiene ganados o donde la contienda continúa cerrada y los tiene a su favor, como es el caso de la capital. Monreal explicó que también se está revisando toda la información y elementos que se tienen de las acusaciones que hoy mencionó para proceder ante las instancias, pero no dio más detalles al respecto. Según Monreal, el PRI desplegó una operación de compra del voto, particularmente en las zonas rurales, además de la utilización de las policías del estado y municipales, no sólo para intimidar a los representantes de Morena o a votantes, sino para resguardar a los integrantes de la coalición PRI-PVEM-Panal para la compra y coacción del voto, como se reportó en Pinos, Fresnillo y Loreto. Monreal expuso que hubo un claro voto diferenciado entre las cabeceras municipales y las comunidades rurales, puesto que Morena “ganó en las cabeceras de Zacatecas, en Guadalupe y Fresnillo, donde se promedia una participación de 50 a 52% de votantes, mientras que en las zonas rurales de estos mismos municipios gana el PRI y se reporta una participación hasta de 66%, algo absurdo”, detalló. Luego exhibió algunos panfletos que adjudicó al PRI como parte de “la guerra sucia y difamatoria” en su contra, por la que sostuvo que continuará con las demandas penales y por la vía civil que interpuso, particularmente por el uso del PRI en mensajes y propaganda, de los señalamientos en contra de los Monreal por presuntos nexos con grupos del narcotráfico. “Usaron a los policías para colgar mantas de la guerra sucia… testigos de todo esto fueron el INE y el órgano electoral del estado, ambos fueron operadores del PRI, y desde que me quisieron quitar la candidatura quedó demostrado; aceptar el resultado sería legitimar todas las tropelías cometidas”, señaló. Finalmente, aclaró que no accederá a la convocatoria del virtual ganador, el exsecretario de Finanzas estatal Alejandro Tello Cristerna a un encuentro para dirimir diferencias. “No tengo ningún interés en reunirme con esos pillos”, concluyó.