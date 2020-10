Ningún partido puede presumir maquinarias electorales imbatibles: El Bronco

MONTERREY, NL (apro).- El gobernador Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, señaló que con la derrota del PRI en los comicios de ayer, ningún partido puede presumir maquinarias electorales imbatibles. “En parte la gente votó contra un sistema, porque anota y vota. Espero que a nosotros nos vaya bien cuando haya elecciones, pero no pretendo hacer un bloque en el país, nunca ha sido mi interés, ni dirigir un partido político, porque luchamos contra esas costumbres”, dijo. Añadió: “La lectura de esta elección me dice a mí que las condiciones para el 2018 son muy interesantes, se vuelven a poner como capirotada en la que nadie puede estar seguro de que tiene una gran estructura, porque ahí están, y son vencidas. Tampoco se piense que ganó un partido, ganaron personas que convencieron a los electores para que votaran por ellos”. De acuerdo con Rodríguez Calderón, de 13 gubernaturas en disputa, el PRI resultó el gran perdedor con apenas cinco conquistadas por siete de Acción Nacional. Y destacó que las condiciones en las que obtuvo el triunfo el 7 de junio de 2015 evidencian que cada elección es diferente, así como los candidatos, por lo que no puede dar una explicación de las escasas victorias de quienes se inscribieron en las boletas sin cobijo de partidos. “Bronco nomás hay uno en el país, no hay en todas partes. No sé (que ocurrió en la elección). Habrá qué preguntarle al PRI por qué le fue mal, esa es una noticia extraordinaria”, dijo. También mencionó que los aproximadamente 360 candidatos independientes que participaron en la jornada electoral de ayer obtuvieron triunfos importantes en municipios como Ciudad Juárez y Parral, Chihuahua, ya que lo hicieron sin recursos y sin el respaldo de los medios de comunicación. “Ninguno de ustedes les publicó ninguna nota, a ninguno, en ninguna parte. Aun así lograron una gran cantidad de votos. Yo no esperaba nada, y no fui candidato. Yo quería despertar a los ciudadanos, pero no veía números”, señaló El Bronco, y reconoció que apoyó a algunos de los aspirantes como una manera de impulsar en México el movimiento independiente. En el caso de Morena, dijo, pese a la campaña permanente de Andrés Manuel López Obrador, no consiguió ninguna gubernatura en el país. “Ahí está el caso de Morena, que se gastó 500 millones de pesos, de los impuestos de los mexicanos, y no logró ganar ningún gobernador. Andrés Manuel tiene 15 años haciendo campaña y no ganó. El PRD tampoco, y se tuvo que asociar con el PAN. El Panal tampoco. Movimiento Ciudadano tampoco. Si vemos el resultado, quiere decir que el ciudadano decidirá en el momento en que haya una elección, no antes”. Sobre las casas encuestadoras, afirmó que todas erraron en sus predicciones, lo que refleja que las antiguas estrategias de propaganda electoral, como los sondeos de opinión, dejaron de ser útiles para obtener simpatías y votos entre los ciudadanos.