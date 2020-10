No sé si seguiré al frente del PRI: Beltrones; 'recuperaremos la Presidencia”: Anaya

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de obtener siete de las 12 gubernaturas en disputa, el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya destacó que si el partido “hace bien las cosas” recuperará la presidencia en 2018, mientras que el líder del PRI, Manlio Fabio Beltrones admitió que su partido “tiene que asumir el mensaje que le está enviando el electorado” y puso en duda su permanencia en el partido. En entrevista con Radio Fórmula Anaya destacó que nunca en la historia del PAN habían gobernado 11 entidades de forma simultánea, y nunca habían ganado más de tres estados en una misma jornada. Según los datos del el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) ganó Aguascalientes, Chihuahua, Puebla, Tamaulipas, Durango, Quintana Roo y Veracruz, estas tres últimas en alianza con el PRD. “Nunca, ni remotamente, habíamos gobernado 11 estados de manera simultánea, como lo vamos a hacer a partir de que tomen protesta quienes ayer ganaron”, dijo en entrevista con Radio Fórmula. Y vaticinó: “Si hacemos bien las cosas, si cumplimos, si damos resultados en estos estados, el PAN va a recuperar la presidencia de la República”. Anaya señaló que Acción Nacional fue el partido que más creció con respecto a la elección del año pasado, 10% según sus propias cifras, por lo que ahora gobernarán a más de 40 millones de personas. No descartó la posibilidad de contender por la presidencia en 2018. “Ya habrá tiempo para pensar en el 2018”, dijo, pero por el momento hay que pensar en “formar gobiernos, de dar resultados, de resolver problemas; estamos hablando de un tercio de la población del país”, subrayó y dejó claro que se mantendrá como presidente del PAN y que mantendrá su atención en las elecciones que se celebrarán en el Estado de México, Coahuila y Nayarit el próximo año. Caso contrario, el líder nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, dijo que tras el resultado obtenido en la jornada electoral del domingo pasado, hasta el momento no hay una decisión sobre si continuará al frente de su partido o no. Por el momento, dijo que están en el análisis del proceso electoral, pero admitió que tiene que platicar con los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y sobre las condiciones ante el Consejo Político Nacional y luego “tomar la decisión más conveniente, pero este es el momento de enfrentar una realidad dentro del PRI y sus gobiernos que todos se encuentren haciendo esa reflexión”. Beltrones refirió que desea enfrentar la situación, hacer planteamientos a futuro después de la reflexión y tomar una decisión, sobre su permanencia en el partido. Entrevistado en el mismo espacio radiofónico reconoció que su partido tiene que asumir el mensaje que le está enviando el electorado y que “hay acciones y actitudes que se deben cambiar”. Si bien reconoció que el PRI sufrió una fuerte sacudida al perder en Veracruz, Chihuahua y Tamaulipas, señaló que también es importante ver las condiciones de la competencia electoral y “como todos los partidos políticos, hacer el reconocimiento, seguir adelante con un replanteamiento y volver a la lucha electoral”. El PRI, dijo, además de deseos de buen gobierno, tiene intenciones de triunfo electoral, por lo que “nosotros lo que tenemos que hacer es observar estas elecciones y asumir el mensaje que nos ha dado el electorado a PRI y a sus gobiernos. “Hay acciones y actitudes que mejorar y cambiar para reconectarnos con la ciudadanía, el PRI debe asumir con responsabilidad ese mensaje para eso participa como partido político y para eso sigue siendo uno de los partidos más votados, incluso en estas elecciones, pero tiene que observar con enorme madurez y responsabilidad lo que el mismo electorado quiso decir en todos esos lugares”, reconoció. El exsenador priista dijo que hasta el momento su partido podría alcanzar cinco triunfos pero señaló que aún no se cierra el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) por lo que podrían estar cerca de otro triunfo en Aguascalientes. Tras la jornada del domingo pasado, la entidad más competida, la de Veracruz, la arrebató el panista Miguel Ángel Yunes a su primo hermano del PRI, Héctor Yunes, y al candidato de Morena, Cuitláhuac García. Según los datos del Programa Preliminar de Resultados (PREP), Yunes Linares ganó con 32.59%. Es la primera vez en la historia de Veracruz que no será gobernado por el PRI. Además el PAN arrebató al PRI las gubernaturas en Tamaulipas, Quintana Roo, y Durango, éstas dos últimas en alianza con el PRD. Recuperó Chihuahua, y Aguascalientes y retuvo Puebla.