Pese a derrota, feministas advierten que buscarán influir en el proceso constituyente

CIUDAD DE MÉXICO (apro-cimac).- Las candidatas feministas Elsa Conde Rodríguez y Orfe Castillo Osorio no alcanzaron los votos necesarios para tener un lugar como diputadas en la Asamblea Constituyente de esta capital –la cual aprobará la nueva Carta Magna de esta urbe–, según el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Nacional Electoral (INE). Tras la elección de este domingo, las candidatas independientes, respaldadas por 21 organizaciones civiles, emitieron un comunicado en el que reconocieron que la votación no las favorecía, pero llamaron a la ciudadanía a seguir exigiendo equidad, democracia y justicia. De acuerdo con el PREP, en la Ciudad de México un millón 919 mil 433 personas acudieron a las urnas, de las cuales 173 mil 174 votaron por alguna de las 21 candidaturas independientes, pero con 94% de las actas computadas las feministas sólo consiguieron 6 mil 713 sufragios. Hasta el momento ninguna postulación independiente contaba con el número suficiente de votos (es decir, 31 mil 996) para conseguir un lugar como constituyente. Sin embargo, la feminista Patricia Patiño Fierro es la segunda candidata sin partido con más sufragios, sólo detrás del líder del sindicato de los Bomberos, Ismael Figueroa Flores. Al respecto, Conde Rodríguez y Castillo Osorio –titular y suplente en la fórmula, respectivamente– lamentaron la escasa participación ciudadana, ya que sólo 28% del electorado capitalino fue a votar, lo que desde su perspectiva evidencia el desencanto en torno al proceso para la Asamblea Constituyente. Ese órgano se integrará por 100 diputaciones: 60 postuladas por los partidos políticos e independientes, y 40 por designación: 14 por el Senado, 14 por la Cámara de Diputados, seis por el presidente de la República, y seis más por el jefe de Gobierno de la Ciudad de México. La Asamblea se instalará el próximo 15 de septiembre para analizar y aprobar el proyecto de Constitución Política para la capital, que está redactando un grupo de 28 “notables” o especialistas, 13 de ellos mujeres. Sobre los resultados de la elección, Elsa Conde y Orfe Castillo criticaron la falta de difusión del proceso, la complejidad de la emisión del voto, que confundió al electorado, además de que esta fórmula consiguió su registro de última hora (luego de impugnar el rechazo del INE), y por tanto sólo contó con 11 días para hacer campaña y difundir sus propuestas. Además, recordaron que su candidatura pasó por un desgastante proceso de impugnación, pues en un primer momento el INE argumentó que las firmas que presentaron las feministas para avalar su registro no estaban en el padrón electoral. Ante la negativa, ambas recurrieron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que les dio la razón al constatar que un porcentaje de las rúbricas fueron mal capturadas por el personal encargado de hacer la validación, por lo que la Sala Superior ordenó el registro. Las feministas reconocieron la derrota, pero aseguraron que se mantendrán atentas al conteo de las Juntas Distritales y al PREP, y continuarán buscando mecanismos para influir en el proceso constituyente con una visión feminista y de Derechos Humanos.Los resultados preliminares indican que el partido más favorecido rumbo a la Constituyente fue Morena, y en segundo lugar el gobernante Partido de la Revolución Democrática (PRD), lo que significa que serán los partidos con más curules. Hasta el momento se prevé que Morena tenga 21 diputaciones constituyentes; PRD, 18; el Partido Acción Nacional (PAN), entre seis o siete; el Partido Revolucionario Institucional (PRI), cinco o seis; el Partido Encuentro Social, dos o tres, y Nueva Alianza (Panal), uno o dos. Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) podrían tener uno o dos asientos, mientras que el Partido del Trabajo (PT) podría alcanzar los votos necesarios para tener una curul constituyente, según los resultados preliminares. De confirmarse la tendencia, tres feministas abanderadas por los partidos políticos lograrían ser diputadas constituyentes: la antropóloga Marcela Lagarde y de los Ríos, y la activista Lol Kin Castañeda, ambas por el PRD, y la antropóloga Gabriela Rodríguez Ramírez por Morena.