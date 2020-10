Ratifican triunfo del priista Alejandro Tello tras cierre del PREP en Zacatecas

ZACATECAS, Zac. (apro).- El Consejo del Instituto Electoral del Estado (IEEZ), dio por concluido el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) a las seis de la tarde de este lunes 6, con prácticamente el cien por ciento de las actas de casillas capturadas, cuyos números ratificaron como virtual ganador de la elección de gobernador al PRI con el candidato Alejandro Tello Cristerna, con 212 mil 817 votos. En segundo sitio figura Morena con el candidato David Monreal, que según los datos del PREP obtendría 180 mil 575 votos. No obstante, Morena gobernará la capital del estado, donde Soledad Luévano le ganó a la priista Judith Guerrero con 600 votos, de acuerdo con el resultado preliminar. La diferencia entre Tello Cristerna y David Monreal, de confirmarse los números en el cómputo de la elección, quedaría en poco más de 32 mil votos. El PRD se colocó como la tercera fuerza política, ya que su candidato Rafael Flores Mendoza obtuvo 57 mil 292 votos. Aunque este partido contendió en alianza con Acción Nacional, para el que se recibieron poco más de 55 mil votos. Sin embargo, el Partido Encuentro Social (PES) irrumpe en el escenario político estatal con una fuerza similar a la del PAN y el PRD, según los resultados, ya que según el PREP el candidato Marco Flores –cantante de la banda Jerez-- recibió 53 mil 384 votos. El Partido del Trabajo, que en la pasada elección intermedia del 2013 terminó colocándose como segunda fuerza, cayó estrepitosamente, pues con su candidata Magdalena Núñez quedó casi con la mitad de los votos de Encuentro Social en la elección de gobernador. A pesar de haber competido en alianza con el PRI con el candidato a gobernador Alejandro Tello, los partidos Verde Ecologista y Nueva Alianza se colocaron muy por debajo de los anteriores, con no más de 15 mil votos cada uno. En lo que respecta a las 18 diputaciones locales de mayoría, Morena se quedó con el distrito I de la capital, donde llevó como candidata a Mónica Borrego Estrada, hermana del exgobernador Genaro Borrego. Este es un triunfo considerado simbólico, puesto que se venció a Lucía Alonso Reyes, hermana del actual gobernador priista Miguel Alonso. La alianza PAN-PRD ganaría dos distritos: el XVI con cabecera en Río Grande y el XVII de Sombrerete. Los otros 15 serían para la coalición entre el PRI y el Partido Verde. En el caso de los municipios, Morena se queda con la capital y con Susticacán;Sombrerete y Río Grande serían gobernados por la alianza PAN-PRD, lo mismo que Tlaltenango y Apozol, aunque en éste el resultado es muy cerrado, situación que se presenta en varios municipios y que podría dirimirse hasta el cómputo de este miércoles o en los tribunales. Es el caso de municipios como General Enrique Estrada, donde la alianza PAN-PRD disputa el triunfo con el Partido Encuentro Social. Inicialmente, el presidente del Consejo Electoral del IEEZ, Virgilio Rivera, propuso que en virtud de que se contaba con casi el cien por ciento de las actas de casillas capturadas (sólo restaban 99), el PREP se declarara cerrado antes de las seis de la tarde, plazo estipulado para ello. Sin embargo, el consenso entre algunos consejeros y representantes de partidos como Movimiento Ciudadano fue que se cumpliera con el acuerdo formal de cerrar el PREP a la hora señalada, “para no dar lugar a suspicacias o a que el candidato perdedor (David Monreal) pudiera después utilizar esto, por lo que ha anunciado”, en referencia a las acciones que el candidato de Morena informó por la mañana que emprenderían “para limpiar la elección”.