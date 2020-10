Superada exitosamente, segunda "prueba de ácido": INE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova destacó que con la jornada electoral de ayer, la “segunda prueba del ácido del Sistema Nacional de Elecciones fue superada exitosamente” con el trabajo conjunto de los Órganos Públicos Locales Electorales (OPLEs) y el compromiso de “miles de ciudadanos”. El Consejo confirmó, según los resultados de los Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) el PAN ganó la gubernatura en Aguascalientes, Chihuahua y Tamaulipas, además de que, en alianza con el PRD ganó en Durango, Quintana Roo y Veracruz; y Puebla, mientras que el PRI se quedó con Hidalgo, Oaxaca, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas. Córdova Vianello destacó –en conferencia-- que en la jornada de ayer en 14 entidades del país participaron más de 19 millones de ciudadanos y se instalaron “prácticamente todas” las casillas. Y reiteró: “Ejercieron su derecho al voto de manera pacífica y ordenada refrendando así su compromiso con la vía democrática como el mecanismo privilegiado para definir el destino político de sus entidades... permitieron constatar una vez más, que en una democracia el voto sirve para las decisiones políticas”. Con su voto, dijo, son los ciudadanos quienes deciden la permanencia de las fuerzas políticas en el poder o en su caso, la alternancia. El titular del INE destacó la “tranquilidad política” que se vive en las entidades donde hubo comicios, que se vio fortalecida con los resultados de los PREPs y los conteos rápidos. Sin embargo, aclaró que la elección no ha terminado pues aún no termina la información de los PREPs, faltan los cómputos distritales, que se desahoguen los procesos de fiscalización y la calificación de las autoridades jurisdiccionales del país. En ello coincidieron los integrantes de Consejo del INE, por lo que dijeron que es “relativamente pronto” para hacer un balance general de la elección. El consejero Ciro Murayama defendió la operación de los PREPs que, aunque funcionaron “a distintas velocidades, no hay un solo que no haya arrojado la información “precisa y confiable”. De otra forma, dijo, que se estaría en la “oscuridad” hasta el miércoles 8 de junio, cuando terminen los cómputos. Además, celebró que en la votación se haya decidido la alternancia en cinco entidades por primera vez en casi 90 años: Chihuahua, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz. Y agregó: “Estamos ante elecciones genuinas…Si no fueran elecciones realmente competidas y auténticas la alternancia no se daría”. Marco Antonio Baños, consejero, reconoció que hay mucho que revisar en el sistema del PREP, pero defendió que éste sirve para dar certidumbre al proceso. En el mismo sentido destacó la participación de los Órganos Públicos Locales Electorales OPLEs que “se han apegado a derecho, que han procesado correctamente los resultados y que los han presentado con oportunidad”. Por el contrario mencionó que el papel que desempeñaron las encuestadoras no correspondió con lo que pasó en realidad. El consejero Javier Santiago Castillo aclaró que las denuncias hechos durante el proceso por injerencia de gobernadores y otros actores políticos es un asunto que “va más allá de la organización de la elección” y no corresponde a las instituciones electorales, sino que es un asunto penal que corresponde a otras autoridades perseguirlo.