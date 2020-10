Zavala se monta en los triunfos del PAN: "México ya habló", dice

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras el triunfo electoral del PAN en siete de las 12 gubernaturas en disputa, es necesario analizar cómo se dieron las campañas pero “México ya habló” y todo indica que no quiere al PRI, vitoreó Margarita Zavala, quien aspira a la candidatura presidencial de Acción Nacional. La panista, quien ha expresado su interés por participar en la contienda presidencial incluso por la vía independiente, celebró los triunfos del PAN en la jornada electoral del domingo pasado y dijo que no le regatea nada al líder de su partido, Ricardo Anaya, ni a los candidatos que contendieron por el PAN o en alianza. “La ciudadanía salió y fue un mensaje claro, en ese sentido el mensaje es claro pues al PRI no se le quiere y me da gusto, me da mucho gusto que nuestro México ya habló, no quiere al PRI, es más, según yo en todos los estados, incluso en los estados donde ganó no llego al 50 por ciento”, dijo en entrevista con Radio Fórmula. Consideró que, con miras al 2018, el PAN debe sacar adelante su fuerza y no regatear la celebración de sus triunfos. “Comparto la alegría de nuestros candidatos, los postulados de la alianza y los que no reconocen su batalla”, dijo, y reiteró que no le regatea nada a Anaya ni a sus candidatos. La contienda interna rumbo a la presidencia con los posicionamientos de Ricardo Anaya y el gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle como posibles competidores, abundó, se pone más jugosa, “para algunos más divertida y más interesante para el PAN, pero no hay duda de que a este país hay que transformarlo”, matizó. La esposa del expresidente Felipe Calderón dijo que confía en llegar a ser la candidata del PAN en 2018 pues en esta elección se evidenció que los candidatos independientes no tuvieron muchos resultados.