Ventaja de Yunes Linares es sólo de medio punto, refuta Cuitláhuac García

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cuitláhuac García, candidato de Morena al gobierno de Veracruz afirmó que el panista Miguel Ángel Yunes Linares no le lleva ocho punto de ventaja en el cómputo de actas electorales sino medio punto por lo que consideró la posibilidad de pedir el recuento de actas. El académico veracruzano dijo que las cifras que tiene se desprenden del conteo interno que realiza su partido y afirmó que el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) “está fuera de la realidad”. “Nosotros tenemos capturadas nuestras propias actas y, sí, Miguel Ángel (Yunes) está arriba, pero por medio punto porcentual ahorita que llevamos arribita del 50% de actas capturadas”, afirmó el candidato de Morena en entrevista con Radio Fórmula. Señaló que esperarán a este miércoles 8 a que inicie el cómputo oficial pero de antemano advirtió que “esta elección podría incluso llevarse al recuento total si se mantiene esta diferencia” de 0.56% que tiene de ventaja Yunes Linares sobre él según el cómputo alterno que realiza Morena. García aseguró que el candidato del PRI Héctor Yunes, está en tercer lugar y no hay forma que lo alcance. “Voy a esperar a que termine el propio cómputo” que, reiteró, espera que termine con alrededor de un 1% de diferencia. El candidato de Morena, quien sorprendió con su avance durante la contienda electoral, acusó a los primos Yunes y al gobierno de Javier Duarte de realizar “una campaña de intimidar a la población para que no saliera a votar” ante el temor de un eventual triunfo de Morena. Y puso como ejemplo de ello los mensajes de texto que se enviaron a celulares diciendo que el “Comandante Cobra” saldría a balear y que mejor no salieran de sus casas. Ese tipo de situaciones, abundó, derivó en una participación del 55% de participación ciudadana cuando se esperaba un 70%, aunado a la compra de votos que llevaron a cabo PRI, PAN y PRD. Cuitláhuac García señaló que no reconocerá cifras bajo esa tónica de compra de votos, pero indicó que tampoco actuará de manera irresponsable, pues “Morena obtuvo el triunfo de todas maneras porque nunca se esperaba que, en las condiciones en las que competimos, se llegara hasta donde llegamos”, apuntó.