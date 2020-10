Retirar al Ejército sería traicionar a la patria: Quadri

MEXICO, DF, (apro).- Cometen “traición a la patria” quienes piden detener la guerra contra el narcotráfico con el Ejército y la Marina en las calles como línea de batalla, acusó Gabriel Quadri, candidato presidencial por el Partido Nueva Alianza (Panal). “Aquí no hay mucho para dónde hacerse. Mantener la lucha frontal contra el crimen organizado es esencial. Alguien que diga que sacar al Ejército y a la Marina de las calles me parece que está cometiendo una traición a México”, sostuvo en conferencia ante alumnos del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Sin los militares, aseguró frente a un auditorio semivacío, “estaríamos en manos de la delincuencia organizada. Territorios completos de México estarían bajo el control de los criminales”. Para Quadri de la Torre, debe apoyarse al Ejército y la Marina en esa “batalla”, al tiempo de crear una policía federal de “clase mundial”, que multiplique por diez los efectivos con que hoy cuenta, hasta sumar 400 mil elementos que conformen una corporación “respetada, con altísima tecnología, incorruptible, bien capacitada”. El ambientalista señaló que es mentira que la criminalidad tenga como origen la pobreza. Según él, en temas de seguridad, la pobreza es un artilugio explotado por políticos para evadir responsabilidades. “No hay ninguna correlación entre pobreza y delincuencia. Es importante decirlo porque hay políticos que se escudan en el tema del desempleo y de la pobreza para decir que no se puede resolver, o para omitir, la necesidad de fortalecer el estado de derecho y los aparatos de la fuerza pública del Estado. Los pobres no son delincuentes y la pobreza hay que combatirla pero de otra forma”, remachó. El elegido para representar al partido de Elba Esther Gordillo en los comicios de julio próximo se dijo “a favor” de un sindicalismo democrático que rinda cuentas. Dijo que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), dirigido por “la maestra”, promovió y apoyó la Alianza por la Calidad Educativa (ACE), que se emprendió hace cuatro años y que propone la evaluación de los maestros. “Desgraciadamente, algunos medios quieren confundir a la gente y hacerla pensar que es el SNTE el que se opone a la evaluación”, argumentó. Desde su candidatura, Quadri piensa que el Panal puede fungir como un catalizador de las reformas que el país “necesita”. Para lograrlo, dijo, se aliaría hasta con el diablo. “Esto exige una mayoría en el Congreso. Habrá que buscar coaliciones. Aliarse con quien sea, incluso con el diablo, para sacar adelante las reformas. Yo tengo esa idea. Y si el PRI está dispuesto, pues adelante con el PRI. Si el PAN está dispuesto, habrá que hacerlas con el PAN”. Sólo omitió al PRD. El candidato de Nueva Alianza también criticó al presidente Felipe Calderón por su falta de liderazgo: “Creo que lo que lo que ha faltado es liderazgo y determinación de parte de la Presidencia de la República. No puedes tú, como presidente, querer una reforma estructural, hacerla, redactarla y hacérsela llegar por oficialía de partes al Congreso. Eso no puede ser. Aunque no tengas mayoría en el Congreso, me parece que un presidente que esté comprometido con las reformas debe asumirlas personalmente, salir en la televisión todos los días, explicarle a la gente con peras y manzanas, con palitos, por qué hay que hacerlas. “Para pasar por encima de las burocracias partidistas y por encima de sus intereses y, con la opinión pública, crear una coalición mayoritaria que vaya rompiendo los intereses de la ‘partidocracia’ para abrirle camino a las reformas”, aconsejó. No obstante, a Quadri no le preocupa no figurar en las encuestas. “Hay candidatos que usan las encuestas a modo para promover su imagen o para manipular las expectativas de los electores”, dijo, y justificó que aún no ha empezado su labor proselitista, a diferencia de “algunos que llevan seis años o más de campaña”. También se pronunció a favor de la reelección de legisladores y alcaldes; el debate por la legalización de la mariguana; los matrimonios entre personas del mismo sexo, con la prevalencia de sus derechos civiles. Pidió además no criminalizar el aborto, eliminar subsidios, iniciando por la gasolina. “No lo voy a proponer porque entonces no gano, pero es lo que haría”, reveló Quadri, en un momento de plena franqueza.