Enseña Quadri "el músculo"... al lado de la hija de Gordillo

TOLUCA, Edomex (apro).- El candidato de Nueva Alianza (Panal), Gabriel Quadri de la Torre, sorprendió por la multitud que asistió al que calificó su “primer acto de participación”, celebrado en la Alameda del Centro Histórico de la capital mexiquense. Las voces, las porras, los gritos surgieron de cerca de 5 mil asistentes –la mayoría maestros–, quienes se dieron cita en Toluca, en donde Quadri de la Torre no paró en halagos para su público docente. Acompañado de la hija de Elba Esther Gordillo, Mónica Arreola; del presidente del comité directivo del Panal, Luis Castro Obregón; del coordinador del Valle de México del partido, Alberto Hernández; el coordinador del Valle de Toluca, Lorenzo Guzmán, así como de los candidatos a diputados en 40 distritos, Quadri soltó: “Me siento doblemente orgulloso de representar a la columna vertebral de Nueva Alianza, a los maestros de México, de representar la única candidatura ciudadana en esta contienda presidencial; Nueva Alianza, el único partido que ha abierto la puerta a los ciudadanos”, presumió. Fue el arranque para que entrara en operación la ruidosa bazucada, que celebró cada una de las propuestas de Quadri. Luego, el ingeniero civil por la Universidad Iberoamericana propuso una evaluación universal aplicada por “un ente autónomo”, no sólo para los maestros, también para los funcionarios públicos que quieran ocupar un puesto, desde profesores hasta secretarios de Educación. “Estamos a favor de una evaluación universal de los maestros y funcionarios por parte de una entidad autónoma y transparente, a favor de exámenes que nos aseguren que los mejores maestros, los más comprometidos y los mejor formados que, con sus plenos derechos laborales, lleguen a los puestos de dirección de escuela y todos los puestos importantes del sistema educativo y, por supuesto, que los mejores maestros lleguen a ser secretarios de Educación Pública en los estados”, arengó entre ovaciones. Además, se comprometió a crear las escuelas de “tiempo completo”, así como renovar un sistema educativo que “requiere transformar su sistema de normales para garantizar los mejores maestros”.Quadri también involucró a los maestros para mejorar las condiciones de seguridad pública. “Toca construir desde la escuela, desde la sociedad civil, construir con el liderazgo de los maestros, con los contenidos escolares y de la mano de los maestros mexicanos, una cultura de legalidad y de seguridad ciudadana”. Fue más allá. “Queremos mandos únicos de policías en los estados, personas honestas y competentes que se responsabilicen ante la opinión pública, sin confusiones de la seguridad de cada una de las entidades federativas. Queremos policías confiables, policías de clase mundial”. El ambientalista aseguró que en una entidad como el Estado de México es imposible tener seguridad ciudadana, con diferentes mandos policiacos en sus 125 municipios. Luego advirtió que su población “no puede seguir creciendo de una forma caótica” en materia de desarrollo urbano. Quadri propuso una reforma “profunda” en las políticas urbanas y de vivienda. Y los maestros también participarían en esos cambios: “Ciudades sustentables para México, ciudades competitivas, de la mano de los maestros de México”. Así terminó su primer día de campaña, asegurando que Nueva Alianza tiene la razón, las ideas y los maestros de su lado: “Que sólo de la mano de los maestros se puede lograr la transformación del país”, de la que llamó “la revolución blanca”.Por la mañana, en el puerto de Veracruz, Quadri de la Torre se pronunció a favor de la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex) y el ingreso de la iniciativa privada en sectores estratégicos, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Previo a “sumergirse” en la zona de arrecifes ubicada en los muelles veracruzanos, el aspirante presidencial del Panal sostuvo una reunión con empresarios porteños, ante quienes expuso la necesidad de implementar reformas en educación, energía, laboral y en desarrollo urbano, entre otras, para impulsar la economía nacional. A su arribo a este puerto, se reunió con cerca de 90 socios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), presidida por su dirigente nacional Alberto Núñez Esteva, en donde adelantó que dentro de sus propuestas esta promover reformas en materia de protección ambiental. En el encuentro con empresarios, Quadri aseguró que sus propuestas no tienen tintes “mediáticos” y que, en el caso de la defensa del sistema arrecifal veracruzano, tiene que ver con la grave contaminación que está afectando a este importante ecosistema del país. “El sistema arrecifal se ha visto afectado por contaminación de aguas residuales y degradado por las actividades pesqueras, y se deben proteger, se deben ver como un capital que fomente el desarrollo económico porque cada vez más el turismo ecológico, de buceo es un atractivo", dijo en la reunión efectuada en un hotel de esta ciudad. Ahí, expuso su intención de empujar políticas diferentes en materia energética, refiriéndose a Pemex y a la CFE de manera particular, empresas que calificó como “monopolios” que van en contra de la lógica de crecimiento que el país necesita. Debido a ello, subrayó, “es necesario privatizar Pemex, que sea Pemex SA de CV; nuestro modelo, sin ruborizarnos, debe ser Petrobras, no hay que inventarlo, que tenga un gobierno corporativo transparente, que coloque sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores y que todos podamos invertir”. Y es que Petróleos Mexicanos, señaló, está atado a un régimen fiscal, por eso hay que plantear un cambio y esto, expresó, “implica necesariamente una reforma fiscal". En el caso del sector eléctrico en el país, Quadri propuso un tratamiento similar, al señalar la conveniencia de permitir a particulares la generación y venta de energía a través de empresas particulares. Por ello, consideró necesario acabar con los “monopolios”, con el fin de permitir a empresarios generar electricidad para servicio público, es decir, “que haya competencia” en la producción energética. Además, planteó la necesidad de fomentar la energía renovable, como la eólica, solar, geotérmica hidráulica, “ya que México debe convertirse en una potencia en lo que es energía renovable, tiene el potencial”. Luego se dirigió al muelle de la “T”, para salir en lancha hacia el arrecife veracruzano, donde estuvo con el líder nacional de Panal, Luis Castro, donde prácticamente inició campaña buceando en el sistema arrecifal. Cerca de la isla de En Medio, a unas siete millas náuticas del puerto de Veracruz y a una profundidad de 20 pies, Quadri se sumergió en las aguas marinas. La lancha que transportó a Quadri a la isla salió acompañada por otras 21 embarcaciones, en las que iban militantes y candidatos a diputados federales del Panal, reporteros y una especial con agentes del Estado Mayor Presidencial que resguardan la seguridad del candidato. Después de descender de la lancha Sotavento y ponerse su traje de buzo negro y un tanque verde fosforescente, se sumergió cerca de un barco ruso que se hundió en esa zona, acompañado por siete buzos más, entre ellos personal de su seguridad. Antes de adentrarse en las aguas marinas, señaló que el partido que lo postula y él como candidato tienen como propósito “hacer una política de mares, de gobernanza con los mares”. Dijo que el territorio marino mexicano es dos y veces y medio mayor que el suelo nacional, sin embargo, “no hay sistema de gobernanza, solo hay un número limitado de zonas naturales protegidas” Por lo que, aseguró, independientemente del candidato que resulte favorecido con el voto en la justa del 1 de julio, “se debe exigir esta política de medio ambiente, pues regularmente los políticos hacen muchas promesas y, entre sus programas, apenas dan un espacio en calidad de agregado para este renglón” que, para el exdirector del Instituto Nacional de Ecología, es prioritario. Quadri se despidió de Veracruz con un mitin al que asistieron cerca de 750 integrantes de la Sección 56 del SNTE, reunidos en la macroplaza del malecón, ante quienes expuso en grandes líneas sus propuestas de campaña, como la reforma energética, educativa, laboral y la protección de los mares.