Quadri: "inmoral", dedicar más recursos a Pemex que a la educación

ATITALAQUIA, Hgo. (apro).- No hubo mejor lugar para el candidato presidencial del Partido Nueva Alianza (Panal), Gabriel Quadri de la Torre, que la inconclusa refinería de Tula para proclamar que “el futuro de México se está dirimiendo en torno al petróleo”. A un costado de la obra que se inició en el sexenio de Felipe Calderón y ante poco menos de cien maestros del estado de Hidalgo, Quadri soltó: “En torno al petróleo se va a decidir si queremos un pasado de fetichismo o un futuro de interés público de modernidad y desarrollo. Aquí en esta barda se simboliza el futuro de México. Lo que haga México con su sector petrolero va a determinar sus capacidades para modernizarse, para llevar a cabo las reformas que el país necesita.” Con el sol a plomo y entre las ovaciones de los docentes, el candidato del partido fundado por Elba Esther Gordillo fue más allá: “Lo que hagamos en torno al petróleo va a representar nuestra capacidad de cambio o nuestro anclaje en el pasado, en los dogmas, o en el catecismo del siglo XX, antiguo, anacrónico y demagógico o nuestra visión de futuro, de un México abierto, competitivo y sustentable.” De acuerdo con el ambientalista, la estructura institucional de Pemex es inservible y el subsidio del gobierno a los combustibles “es inmoral”, al destinar mayores recursos a los energéticos que a la educación. De hecho, el abanderado del Panal acusó al gobierno actual de gastar los recursos públicos en “elefantes blancos”, como la inconclusa construcción de la refinería de Tula, anunciada pomposamente en 2010 como “Refinería del Bicentenario”. “Pemex Refinación pierde cada año 100 mil millones de pesos. Es como el 40% del presupuesto en educación; lo pierde, lo evapora, lo derrocha Pemex Refinación y hay quien quiere construir cinco refinerías más en el país, cuando la refinación no es negocio”, señaló. El ingeniero industrial explicó que hay una enorme capacidad instalada ociosa en el mundo y que las grandes empresas estadunidenses están vendiendo sus refinerías porque no son rentables. Luego sentenció que “proponer construir más refinerías con recursos públicos, es una ocurrencia que no podemos aceptar. De dónde van a salir estos recursos. Una refinería cuesta 10 mil millones de dólares, algo así como el 30% del presupuesto en educación. Vamos a gastar 50 mil millones de dólares de recursos del erario en construir algo que puede hacer la iniciativa privada”, cuestionó. Gabriel Quadri reconoció que Pemex Exploración y Producción sí es rentable, ya que extraer un barril de petróleo le cuesta unos 7 dólares y lo vende en 100 dólares, aproximadamente. “Eso sí es rentable, si está una gran oportunidad para que el Estado se haga de recursos. Eso es lo que debe concentrarse Pemex en explorar y producir petróleo. La rentabilidad es del 75%... eso es una maravilla y no construir elefantes blancos”. El aspirante presidencial adelantó que de llegar a la Presidencia no continuará con la construcción de refinerías, a menos que el sector privado se arriesgue a hacerlo. Ante la presencia del presidente nacional de Nueva Alianza, Luis Castro Obregón, y algunos líderes magisteriales, Quadri dio a conocer ocho puntos para modificar la estructura de Pemex: Que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se encargue de la administración de recursos de la petrolera; que Pemex pase de ser paraestatal a Pemex Sociedad Anónima (SA); la colocación de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores; competencia en todo el sector energético y en toda la cadena de producción del petróleo. Además, propuso cambiar el régimen fiscal de Pemex; quitar el subsidio a los combustibles; mayor desarrollo tecnológico; así como la sustentabilidad de la ahora empresa dirigida por Juan José Suárez Coppel. Después del acto en la refinería, Quadri de la Torre realizó una conferencia de prensa donde calificó a Pemex con un “4”, respecto al “10” de Petrobras, de Brasil. Ahí señaló que la única solución es que Pemex sea “S.A.”; y aclaró que las reformas que propone nunca irían contra el Sindicato de Trabajadores Petroleros, sino con su colaboración, en un esfuerzo conjunto para modernizar la empresa y las relaciones laborales.En la reunión con los medios, Luis Castro obregón defendió la postulación del hijo de Martha Sahagún, Fernando Bribiesca, como diputado plurinominal. “(Fernando) es un chavo que ha estado en Nueva Alianza desde hace cerca de dos años; que ha trabajado por nosotros, que ha trabajado por nosotros a nivel nacional, y no sólo ayudando a la dirección nacional, sino que ha tenido una trayectoria en dos entidades que nos ha apoyado, Michoacán y Guanajuato”, señaló. “Todas las candidaturas de Nueva Alianza fueron aprobadas por nuestro Consejo Nacional conforme a nuestros estatutos, democráticamente, fueron sometidas por nuestros consejeros, es un evento fiscalizado por el IFE, lo hemos inscrito y registrado ante las autoridades electorales", aclaró.