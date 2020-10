En acto de Quadri, simpatizante rompe vidrio a microbusero

MÉXICO, D.F. (apro).- El candidato presidencial del Partido Nueva Alianza (Panal), Gabriel Quadri de la Torre, lamentó “la intolerancia” de los ciudadanos quienes carecen de sensibilidad ante las personas con algún tipo de discapacidad. Luego de sostener una reunión con simpatizantes y miembros de la Fundación Arte Down en un salón de fiestas ubicado sobre el Anillo Periférico, a la altura de la colonia Constitución de 1917, los ánimos se encendieron cuando Quadri junto con personas en silla de ruedas y unos 50 seguidores, así como fotógrafos y reporteros, cruzaron esa avenida. Al detener el tránsito para que toda la comitiva pasara de la acera donde está el salón a la banqueta donde se encuentran las instalaciones de la Fundación Arte Down, los automovilistas no pararon en tocar el claxon, en reclamos y acelerones. De hecho, un microbús de la ruta 14, con placas 0141040, presionó al conjunto de personas que cruzaban sobre la vía rápida, lo que provocó que un simpatizante del Panal rompiera un vidrio de la unidad que se trasladaba a la colonia el Vergel. Posteriormente, el presidente del Panal en el Distrito Federal, Jorge Gaviño, intervino y llegó a un acuerdo con el conductor para reparar el daño. Se disculpó y condenó la reacción de quien le rompió el vidrio, pero también del chofer por la falta de sensibilidad en el trato hacia las personas con capacidades diferentes. Ya dentro de las instalaciones de la Fundación Arte Down, Quadri alzó la voz: “No hay manera de cruzar este eje vial y esta avenida, las personas con discapacidad no pueden cruzar las calles, lo cual es un atropello a los derechos ciudadanos”. Luego sentenció que “lo más triste es esta falta de valores cívicos, vemos a las personas que se estacionan en las banquetas, que arrancan, que no respetan el cruce de los peatones, incluso reaccionan con violencia a la interrupción momentánea de tránsito porque está cruzando un grupo de personas con discapacidad”. El ambientalista señaló que el espacio público en esta ciudad no es apto para el 5% –739 mil personas aproximadamente– de los ciudadanos que tienen alguna discapacidad. “Eso es indignante. El tema del espacio público de las ciudades es un tema esencial para las personas con discapacidad”, dijo en el acto ante unas 15 personas con Síndrome de Down. Sin embargo, el abanderado del partido fundado por Elba Esther Gordillo reconoció que su plataforma política no incluye propuestas que garanticen el derecho a la educación a las personas con capacidades diferentes. Acompañado por el presidente nacional del Panal, Luis Castro Obregón y por la candidata del gobierno del Distrito Federal, Rosario Guerra, Quadri de la Torre dijo: “Te soy sincero, no lo tenemos planteado en nuestra plataforma electoral. No está en nuestra plataforma, pero vamos incluir que el sistema educativo se tome en serio en atender a las personas con alguna discapacidad y particularmente quienes tienen Síndrome de Down”. El ingeniero industrial por la Universidad Iberoamericana propuso crear un órgano ciudadano para que vigile que se cumplan los derechos de movilidad, aprendizaje, salud pública y educación de las personas con alguna discapacidad. Además “una portabilidad de derechos” en materia de salud para el sector, que consistiría en que pueda tener derecho a asistir al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al mismo tiempo que al ISSSTE y al Seguro Popular. Al terminar el acto los niños y jóvenes con Síndrome de Down le obsequiaron a Quadri un dibujo de su rostro con detalles ecológicos, además de una playera con la frase “Yo amo al arte Down”. El académico se dijo conmovido y aclaró que en el que participó, no es “un acto político”. “Independientemente de quién gane la Presidencia, esta experiencia ha sido significativa y ha cambiado mi punto de vista sobre los derechos de las personas con alguna discapacidad y Síndrome de Down”, señaló. Eso sí, en su cuenta de Twitter Gabriel Quadri sentenció: “Microbuses no respetan a nadie, ni a discapacitados cruzando la calle... Salvajismo… Fin de concesiones, nuevo transporte público”. Y remató en la misma red social, “El colmo! De un evento con personas con discapacidad y Down, donde un microbusero impune los arrolla. Reforma –refiriéndose al periódico– hace héroe al microbusero”. La nota de Reforma fue titulada: “Pegan y pagan a micro en acto de Quadri”.