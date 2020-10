Se asume Quadri como el "candidato incómodo"

MÉXICO, D.F. (apro).- El candidato presidencial del Partido Nueva Alianza (Panal), Gabriel Quadri de la Torre, aseguró que su campaña comienza a “ser una amenaza para las ambiciones políticas” de sus contrincantes electorales. Luego de recorrer y reunirse con pobladores de los manglares en la zona de Boca de Tomate, ubicados en Puerto Vallarta, Jalisco, el candidato del partido fundado por la líder magisterial vitalicia Elba Esther Gordillo señaló: “Nuestra candidatura comienza a ser competitiva, comienza a ser una amenaza para sus ambiciones políticas y, bueno, para quien está obsesionado o para quienes están obsesionados con el poder, creo que es una reacción natural el empezar a atacar o a descalificar a competidores que les parecen incómodos”. Acompañado por el presidente nacional del Panal, Luis Castro Obregón, y por candidatos de ese partido, Quadri de la Torre manifestó que “el que nos empiecen a atacar, creo que representa que hemos herido la sensibilidad política de algunos de los contendientes en esta campaña”. En ese acto, el presidente del Panal denunció que la candidatura de Quadri está siendo “víctima de ataques”. Castro Obregón se refirió a que en semanas pasadas “un periódico de circulación nacional” dio a conocer que la plataforma de Nueva Alianza y la plataforma del PRI son casi idénticas en materia educativa. Sin embargo, defendió que “no dicen que fue una plataforma de una negociación, de una coalición, que está registrada en el IFE, que primero se negoció y adoptó el PRI nuestros planteamientos educativos; cuando se desbarata la coalición, la plataforma ya estaba, ni modo que renuncie uno a sus ideas”. Eso no es todo, también señaló que, posteriormente, la prensa difundió que el logo de Nueva Alianza “fue pirateado” al de un partido político de Canadá, no obstante, el logo del Panal fue registrado en el Instituto Federal Electoral (IFE) y aprobado por ese organismo desde que se obtuvo el registro. “Como si en la política no hubiera símbolos, la hoz y el martillo cuánto tiempo duró, la rosa y el clavel cuánto tiempo duró”, ironizó. Castro Obregón, quien fue parte del grupo de asesores en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), añadió a la lista de quejas que “un par de medios” acusó al Panal de “romper los cristales a los microbuses”, en un acto donde Quadri se reunió con personas discapacitadas en Iztapalapa, el domingo anterior. “Un microbusero nos avienta el microbús --en pleno Anillo Periférico--, un familiar de las personas con discapacidad le rompe el espejo, hablamos con el microbusero para decirle, pues el daño se pagó pero te estás pasando porque estás agrediendo a las personas con discapacidad, y un par de medios se van sobre eso… Nueva Alianza rompe cristales de microbuses, y salen a favor de los microbuseros”. El presidente de Nueva Alianza sólo dijo que ante esos incidentes, “les damos las gracias porque los estamos poniendo nerviosos”.