Confrontan estudiantes a Quadri; llama democrática a Gordillo y al SNTE

PUEBLA, Pue. (apro).- Gabriel Quadri, se quitó los lentes, bebió agua, cambió el semblante e inmediatamente salió en defensa de la presidenta vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, fundadora del Partido Nueva Alianza (Panal) que lo postuló como su candidato presidencial. En una vehemente defensa de la lideresa magisterial, el candidato presidencial dijo que Gordillo está al frente del sindicato, no por imposición, sino porque fue “elegida democráticamente”; e insistió que en el SNTE sí hay democracia. Las palabras de Quadri fueron en respuesta a un alumno del Tecnológico de Monterrey campus Puebla, quien preguntó al aspirante presidencial: “Siendo usted una persona de reconocimiento académico, considerando tres factores: que el Panal fue creado por el SNTE, dirigido por la maestra Elba Esther Gordillo; que el SNTE recibió por parte de la Secretaría de Educación Publica más de mil 138 millones de pesos por concepto de cuotas sindicales, de los cuales se desconoce su destino; que México ocupa el último lugar en educación entre las naciones de la OCDE… ¿De ser presidente, dejaría usted a Gordillo como presidenta vitalicia del SNTE?” Las voces de los doscientos alumnos que abarrotaron el auditorio se convirtieron en una sola exclamación ante la interrogante que lanzo su compañero, estudiante de relaciones internacionales. “Elba Esther Gordillo no es presidenta vitalicia. Ahí empezamos con una desinformación, ella fue electa en el 2004. En octubre va a elegir a un nuevo líder democráticamente. Me creerás, sino puedes comprobarlo tu mismo, hay democracia. Yo jamás me atrevería a plantear a un sindicato quitar a un dirigente para poner al que a mí me guste. Yo creo que ningún presidente tiene esa posibilidad”, afirmó el candidato presidencial. Luego, defendió: “Eso que hablas de cuotas, de recursos que le da el gobierno al SNTE son las cuotas de los trabajadores que dan ellos mismos a través de un contrato privado le dan a su propio sindicato. Lo que hace el gobierno es simplemente canalizar las cuotas que dan ellos al sindicato. Es una práctica que se hace en todo el mundo. No es que el gobierno la esté regalando.” El ambientalista alzó la voz y cuestionó al estudiante de nombre Rodrigo Arturo García Aquino. “Yo te pregunto, tú crees que sería lógico que un presidente quisiera descabezar al sindicato más poderoso de América Latina, cuya dirigente ha sido electa y reelecta democráticamente… Y te puedes reír y puedes esbozar una sonrisa sardónica, pero eso es un hecho real.” El alumno no contestó, sólo sonrió, pero todos los asistentes afirmaron la siguiente interrogante lanzada por Quadri: “¿Tú crees que ella es capaz de manipular a un millón 140 mil afiliados a su sindicato?”. El “Sí” dejó claro la percepción de la comunidad estudiantil del Tecnológico. Tanto, que el abanderado del Panal se limitó a decir, “si creen eso, están en absoluta libertad”. Inmediatamente dejó claro que Elba Esther Gordillo, fundadora del Panal, no tiene nada que ver con el partido actualmente, no forma parte de la campaña, en contraste, señaló, los maestros si forman parte del partido a lo que Quadri señaló como “algo muy bueno” tener entre sus filas a militantes de calidad, formados, disciplinados. El otrora titular del Instituto Nacional de Ecología (INE) cuestionó que si se debe sólo a la figura Gordillo el atraso de la educación en México. Y otra vez el “sí” se dejó escuchar entre el auditorio. Entonces el aspirante presidencial justificó que si la educación en México está rezagada, era porque el país hay altos niveles de pobreza. “La calidad de la educación está correlacionada con las condiciones socioeconómicas de cada país… Si tu tomas por estados, los más pobres son los peores en educación como Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Hay otros como Aguascalientes, Chihuahua y Baja California que están a la altura de algunos países europeos”, explicó refiriéndose a la prueba Pisa aplicada por la OCDE. Luego, se puso al tú por tú con el alumno: “Tú me dirás si podemos generalizar o acusar de esa manera --haciendo apología a la líder magisterial--. O cómo puedes explicar que hay estados muy buenos y otros muy malos. A ver explícame eso, como en el mismo país, con el mismo SNTE, con la dirigencia, hay buena educación en ciertos lugares y muy mala educación en otros.” Gabriel Quadri fue más allá al señalar que acusar a una dirigente es una manera de desinformar, de manera intencionada políticamente. No obstante, a decir de Quadri, los sindicatos no están para hacer política educativa: “no son gobiernos, no pueden hacer políticas públicas, eso le compete al gobierno y si los presidentes del país no han querido emprender la reforma educativa eso es un problema muy distinto al querer culpar a una dirigente.” En tono molesto, dijo, que el culpar al SNTE y a los maestros del rezago educativo es muestra de “desinformación y una terrible ignorancia”. La tarde del aliancista se volvió gris después de dictar una conferencia en la que dio a conocer su plataforma electoral con los temas de seguridad, medio ambiente, lo fiscal, materia energética, económica y educativa. Otra alumna, de nombre Elvia Martha Naumann, consideró y cuestionó a Gordillo como un obstáculo para las reformas como la educativa. A lo que Quadri de la Torre, contestó que el cuestionamiento “es interesante porque revela desinformación”. Eso sí, nunca mencionó como eliminar obstáculos como la fundadora del Panal. Más bien se defendió diciendo que no era un Augusto Pinochet y que no iba “asesinar o eliminar líderes sindicales”. La defensa de Gordillo, le valió la burla y las risas de los estudiantes. Incluso, un alumno lo llamó “candidato improvisado”. “Me da mucho gusto que haya aprovechado su posición de candidato improvisado, por el hecho de que el PRI, decidió la vez pasada mantener coalición con Nueva Alianza (sic) y no para esta elecciones. El que lo haya hecho y esté aquí con propuestas bastantes razonadas… nosotros entendemos que los cambios no son rápidos pero qué se puede hacer ante la ineficiencia del gobierno”, dijo el estudiante. Quadri contestó esta y otras dos preguntas, la conferencia acabó. Después recorrió la biblioteca del Tecnológico de Monterrey y en pleno lugar dedicado para la lectura, diez simpatizantes llevados por la candidata del Panal a diputada por el Distrito XI de Puebla, Marcela Jiménez, corearon porras a Quadri… Los alumnos sólo sonreían de manera irónica y el candidato también cambió su semblante de disgusto.