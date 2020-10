Por tercer día, Quadri se dedica a defender al SNTE y a Gordillo

MÉXICO, D.F. (apro).- El candidato presidencial del Partido Nueva Alianza (Panal), Gabriel Quadri de la Torre aseguró que sólo una vez en su vida ha visto a la lideresa magisterial, Elba Esther Gordillo. En un encuentro con estudiantes del Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México, Quadri fue cuestionado –por tercera ocasión consecutiva– sobre la relación que guarda con la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), a quien los estudiantes consideran “un obstáculo para la educación”. Después de que el aspirante presidencial dio a conocer su plataforma política, un alumno de doctorado en Estudios Humanísticos, pidió el micrófono y soltó: “Usted mencionó que un eje central de su plataforma es la educación, y creo que hay cierto consenso en que el SNTE y sobre todo su liderazgo, es uno de los principales obstáculos para el avance y el desarrollo de nuestro país. Si fuera elegido presidente qué haría al respecto de los manejos no democráticos, incluso nepotistas, dentro del sindicato para quitar ese obstáculo.” Quadri de la Torre no pudo contestar al instante, lo interrumpieron los aplausos con que los 200 alumnos reunidos festejaron la pregunta de su compañero. El ambientalista explicó la historia del magisterio en México, negó que Gordillo esté dentro de su campaña y aclaró: “…Sólo he visto una vez en mi vida a la maestra Elba Esther Gordillo: un día que me invitó a desayunar a su casa.” El también ingeniero industrial por la Universidad Iberoamericana explicó que esa mañana, cuando aceptó la candidatura a la Presidencia, calificó al encuentro con Gordillo como “terriblemente interesante”. “Después de que acepté la candidatura y que tomé (sic) protesta… y mantuve la decisión porque platicando con ella de los problemas de la educación, me resultó terriblemente interesante y me constató el compromiso de ella y de su organización gremial con la reforma educativa”, recordó. Esta fue la nueva respuesta que el otrora titular del Instituto Nacional de Ecología dio a alumnos del Tecnológico de Monterrey, después de que en el campus Santa Fe (el miércoles) y en Puebla (el martes) surgió la misma interrogante. Esta vez, Quadri tuvo que remontarse a la historia del magisterio mexicano para defender a quien desde 1989 mueve los hilos del SNTE. Empezó el recuento diciendo que “en el siglo XX este país no existía más que como una entelequia o una figura jurídica, no había identidad nacional, no había integración, ni presencia del Estado. Eso se logró en la época de José Vasconcelos, a través del magisterio”. Luego aseguró que el magisterio “fue un factor fundamental en la creación del México moderno. Es fácil explicar cómo esa estructura y esa manera de manejar la educación fue redundando en que se creara una implicación muy estrecha entre el Estado y los maestros… y que los maestros fueran desarrollando una organización sindical muy poderosa”. De hecho, presumió, que el SNTE es la organización más poderosa de América Latina. Eso sí, dejó claro que no tiene nada que ver “formalmente” con Nueva Alianza y que Elba Esther no tiene nada que ver con su campaña presidencial. No le creyeron. Agregó “tampoco es parte del partido, aunque no me creas, aunque te rías. Puedes no creerme, pero no forma parte del partido y no tiene nada que ver con mi campaña”. “Aunque tú no lo creas y yo tampoco lo creía… el SNTE es un sindicato democrático. Nadie puede dominar la conciencia de un millón de maestros. Son gente muy preparada, muy bien organizada, que va eligiendo en cada sección, en cada distrito, en cada estado a sus dirigentes, que luego en asambleas eligen a la siguiente etapa de dirigencia”, defendió Quadri de la Torre. Como en las otras ocasiones, el académico empezó a cuestionar al alumno sobre cómo haría para coordinar a cientos de miles de maestros, para controlar la oposición, para convencerlos a todos a que se integren a su llamada “revolución educativa”. No paró ahí la confrontación con el estudiante, a quien Quadri se la puso más difícil: “Cómo harías para coordinar todo en materia laboral, en preparación y capacitación de profesores, en materia de exámenes, en evaluación. Cómo harías todo eso sin un sindicato fuerte. Para hacer una revolución educativa necesitas forzosamente un sindicato, fuerte, muy sólido que te ayude y que esté comprometido con este cambio.” Una defensa férrea a la líder docente. Y advirtió: “nomás te recuerdo una cosa, la alianza por la calidad educativa que se firmó tres o cuatro años, fue gracias al SNTE, sin él no se hubiera sido posible.” No obstante, no cansó de decir que el único lazo que une al Panal con el SNTE son los maestros y no quien lo dirige, pese a que la hija de Elba Esther, Mónica Arriola Gordillo, es una de las cabezas de Nueva Alianza. Al final, Quadri de la Torre sentenció: “No hay ningún otro partido, en serio, aunque el nuestro es joven, con tan buena organización como Nueva Alianza.”A las ocho de la mañana, el candidato presidencial del Panal se pronunció a favor de que los empresarios mexicanos sean considerados “héroes nacionales”; y repudió a los “violentos” como Emiliano Zapata y Doroteo Arango, “Francisco Villa”. En una reunión con miembros de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), de la Ciudad de México, Quadri lanzó: “A mí me gustaría, por ejemplo que Bernardo Quintana fuera héroe nacional, que el ingeniero (Weetman) Pearson fuera héroe nacional, que los Gasca Sada fueran héroes nacionales, los creadores del emporio Industrial en Monterrey, que hubieran avenidas con su nombre, monumentos con su nombre, que aparecieran en los libros de texto.” Fue más allá: “Me entristece y me asombra que en México, el panteón de héroes nacionales son, digamos, en su mayor parte personajes que quizá tuvieron la razón o no la tuvieron pero son fundamentalmente violentos.” El académico dijo admirar a Plutarco Elías Calles, quien “fue el constructor de las instituciones del México moderno”; a Álvaro Obregón y a Porfirio Díaz de quien comentó: “hay que revalorar lo que hizo por México en sus casi 30 años de gobierno”.