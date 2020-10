Asesoró Quadri al gobierno de Calderón en proyectos de vivienda

MÉXICO, D.F. (apro).- El candidato presidencial del Partido Nueva Alianza (Panal), Gabriel Quadri de la Torre, reveló que asesoró al gobierno de Felipe Calderón en el diseño de una metodología para elaborar viviendas sustentables, del cual recibió unos dos millones de pesos. Al ofrecer una conferencia de prensa en su casa de campaña ubicada en la colonia Condesa de esta ciudad, el abanderado del partido fundado por la lideresa magisterial, Elba Esther Gordillo señaló: “Se asesoró para crear una metodología para la sustentabilidad en la construcción de viviendas elaboradas por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Comisión Nacional Vivienda (Conavi)... como es el caso del sistema de electricidad, fotovoltaje, de sistemas de enfriamiento térmico en la vivienda, electrodomésticos eficientes e hicimos una herramienta de cálculo, una metodología que se aprobó en materia de vivienda sustentable”. El ambientalista explicó que son contratos que contienen el desarrollo de un programa de actividades para el mecanismo de desarrollo limpio del protocolo de Kioto, en lo que respecta a vivienda sustentable. “Hicimos una metodología para evaluar las emisiones de la vivienda en México y una metodología para calcular la reducción de emisiones de diferentes tecnologías en la vivienda”, dijo. Quadri de la Torre insistió en que el Infonavit y Conavi deben estar integradas en una sola secretaría junto con la Secretaría de Desarrollo Social. Es decir, crear una “Secretaría de Ciudades y Vivienda” a la cual sólo se le darían proyectos urbanos para aprovechar las viviendas ya existentes y que estén abandonadas o los predios vacantes o lotes baldíos. En pleno Día Internacional de la Tierra, el ingeniero civil por la Universidad Iberoamericana propuso crear un Banco de Tierra, eliminar los más de 17 mil millones de pesos que se les dan en subsidios a través de los programas Procampo y Progran. Además sugirió impulsar dos proyectos, que son la creación de un arrecife artificial frente a la Barra de Cancún y de Playa del Carmen, para que no se acaben pronto estos sitios turísticos y se mantenga la sustentabilidad de la arena. Por otra parte, Gabriel Quadri negó dar alguna declaración patrimonial debido a que no se siente con seguridad para exhibir dicha información, sin embargo adelantó que lo hará cuando llegue a la presidencia del país. El candidato que tiene menos del 2% de las preferencias electorales soltó que “no he sido servidor público y no he presentado declaración patrimonial. No la pienso hacer, no pienso exponerme. Cuando sea presidente sí. Digo, no soy rico, a todo mundo le consta, pero no me gustaría que los delincuentes potenciales supieran cuál es mi patrimonio. Como no soy servidor público, pues no la daré a conocer”.