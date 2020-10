"Aunque se rían, Gordillo nada tiene que ver en mi campaña": Quadri

MÉXICO, D.F. (apro).- Cada vez que el candidato presidencial del Partido Nueva Alianza (Panal), Gabriel Quadri, niega que la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, está vinculada a su campaña, el público asistente se mofa de él. Hoy la historia se repitió en el foro Futuro para todos: Acciones inmediatas para México, organizado por el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y la Fundación México Evalúa, donde lo cuestionaron sobre su relación con Gordillo. La pregunta fue: “Si votamos por ti y se logra el 2%, ¿no se va a fortalecer ella (Elba Esther Gordillo) y todo lo que este partido significa?”. Quadri de la Torre respondió que la dirigente del SNTE nada tenía que ver con su campaña. Inmediatamente después se escucharon las risas de al menos 100 académicos, empresarios y políticos presentes en un salón del Hotel Saint Regis de esta ciudad. Ante la falta de credibilidad del auditorio, el ambientalista insistió: “Elba Esther Gordillo no tiene nada que ver con mi campaña, aunque se rían es la verdad. Sólo la he visto una vez en mi vida, una vez que me invitó a desayunar a su casa”. Gabriel Quadri se desmarcó de la presidenta vitalicia del SNTE al decir que Nueva Alianza es un partido liberal, al igual que él. Luego justificó su candidatura: “Se me abrió la oportunidad, hubiera parecido un cobarde e irresponsable al no haber aceptado un desafío de promover las cosas que yo creo, de las cuales yo estoy comprometido… Los partidos políticos deben ser un instrumento de la ciudadanía y Nueva Alianza es el único que le abrió la candidatura a la ciudadanía y por eso estoy aquí”. El ingeniero civil también fue cuestionado sobre la negativa de la dirigencia del SNTE para sujetarse a la evaluación universal de los profesores, lo que dio paso a la defensa de Gordillo. “Ciertamente ella (Elba Esther) firmó la Alianza por la Calidad Educativa (ACE), entiendo que ella la apoyó. Ahora, entiendo por los medios, hay una opinión por parte del SNTE contraria a la manipulación electoral del tema de la evaluación. Entiendo que no están listas las reglas del procedimiento, ni tampoco se ha informado”, dijo. Luego lanzó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) no tiene autoridad. “No ha habido ni secretario de Educación, con todo respeto, en los últimos meses”, señaló, en clara referencia a José Ángel Córdova Villalobos. Enseguida acotó que “por lo menos hay que escuchar, porque no hay condiciones para arrancar con este proceso. En todo caso hay que preguntarle a ella (a Gordillo) su opinión contante y sonante”. Para Quadri, por el momento existe “una intención de manipulación electoral” en el tema de la evaluación a los maestros, misma que apoyó. El extitular del Instituto Nacional de Ecología se manifestó a favor de la evaluación universal de los maestros, pero también exigió que se evalúe a directores, inspectores y secretarios de Educación Pública, porque “no se vale que se improvisen políticos”. Por la mañana, el candidato del Panal realizó una gira por Nuevo León, donde aconsejó al gobierno del estado buscar asesoría de otros países como Estados Unidos, Colombia, Chile e Israel, para mejorar sus cuerpos policiacos ante el clima de inseguridad.