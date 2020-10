México, país de clase media emergente: Quadri

MÉXICO, D.F. (apro).- El candidato presidencial del Partido Nueva Alianza (Panal), Gabriel Quadri de la Torre, rechazó que México sea una nación pobre. Más bien, aclaró, se trata de “un país de clase media emergente”. Durante un recorrido por los asentamientos irregulares denominados Tierra Nueva Tlachomulco, ubicados en las barrancas de la delegación Álvaro Obregón, Quadri de la Torre soltó: “La gente de aquí trabaja, yo no creo que sea gente pobre. Yo digo que está mal que los mexicanos sigamos pensándonos como gente pobre. Esto es clase media baja que está emergiendo, gente que trabaja, que tiene una casa, televisión, incluso tiene coche. Que va a la escuela, que tiene empleo, aunque sea en la economía informal”. Acompañado del presidente nacional del Panal, Luis Castro, y alrededor de 100 integrantes de Tierra Nueva Tlachomulco, el aspirante presidencial subrayó: “Basta de que nos sigamos considerando pobres y de que México es un país pobre. México es un país grande que debe aspirar a ser desarrollado en 20 años”. Quadri caminó 300 metros cuesta arriba por la barranca ubicada al poniente de la ciudad de México, donde observó las condiciones precarias de las viviendas construidas ahí: cuartos pequeños hechos de madera, cartón y plástico, sin servicios de drenaje, electricidad ni teléfono. Pese a las condiciones de pobreza de la comunidad, el candidato insistió en que “hay gente que es vulnerable por razones de empleo, de servicios públicos, de seguridad social, de ingresos, pero la gente de la ciudad no es gente que tenga problemas alimentarios, pues de alguna forma tiene trabajo en la economía formal e informal”. Inclusive recomendó leer el libro Clasemediero, del especialista Luis de la Calle, en el que se explica con estadísticas por qué México no es pobre. El abanderado del partido fundado por la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, señaló que a nadie debe escandalizar que existan asentamientos irregulares como los hay en el Distrito Federal y en todas las ciudades del país. “Es muestra del dinamismo social, del empuje de sus habitantes, y esto requiere ser premiado por el gobierno”, añadió. De acuerdo con el extitular del Instituto Nacional de Ecología (INE), la gente de Tierra Nueva Tlachomulco “vive en un lugar privilegiado, y depende de ustedes y del gobierno para que resuelvan las cosas para que esto sea una zona de alto valor inmobiliario”. Puntualizó: “El día en que esto esté bien forestado, que las calles estén pavimentadas, que tengan colectores de las aguas residuales, una pequeña planta de tratamiento, que las aguas que corren sean aguas limpias, va a valer mucho el predio en el que ahorita están”. Tras ello, Gabriel Quadri culpó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de concentrar “absurdamente” las facultades de regular todas las cañadas o barrancas del país. Eso, dijo, es “una estupidez”. “Las cañadas, se supone, son facultad de la Comisión Nacional del Agua, una entidad federal. Con todo respeto, es una estupidez que una entidad federal tenga a su cargo el manejo de los cientos de miles de barrancas que hay en el país y que están sujetas a una problemática local”, insistió. El ingeniero industrial señaló que hay necesidad de cambiar el sistema institucional y legal sobre las facultades del organismo dirigido por José Luis Luege Tamargo, para que se transfiera la regulación a los gobiernos locales, y de esa forma las delegaciones no eludan la atención de asentamientos irregulares ubicados en cañadas. También, agregó, es urgente la reubicación de aquellas familias que están en zonas de alta vulnerabilidad, así como la instrumentación de un contrato entre el gobierno y la población afectada para desarrollar un programa de vivienda basado en la sustentabilidad. Para ello, Quadri propuso fusionar el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y la subsecretaría de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). “Es necesario que haya en México una subsecretaría de ciudades, de desarrollo urbano y de vivienda, que sea capaz de promover la construcción y el desarrollo adecuado de ciudades en México” planteó el académico. Además, mencionó que si en el país no hay una política urbana es porque “el gobierno olvida una política para las ciudades, las ignora, las olvida, y eso es suicida”.