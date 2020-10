Ahora le tocó a Quadri: lo llaman siervo de Gordillo

MÉXICO, D.F. (apro).- El candidato presidencial del Partido Nueva Alianza (Panal), Gabriel Quadri de la Torre, se pronunció a favor del debate para legalizar la mariguana e insistió en no declinar la actual “lucha” contra el crimen organizado así “cueste lo que cueste”. Después de trasladarse en la línea 1 del Metrobús desde la estación Francia hasta Plaza de la República, el aspirante del partido fundado por la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo soltó: “La lucha contra el narcotráfico debe seguir con toda la fuerza del Estado, haciendo uso de las fuerzas armadas, mientras no tengamos una policía federal de clase mundial, capaz de sustituir al Ejército y la Marina en esta tarea. Yo creo que nadie puede renunciar a confrontar a los delincuentes en México, cueste lo que cueste”. –Aún con los más de 50 mil muertos en lo que va del actual sexenio –se le cuestionó. –“Cueste lo que cueste. Es fundamental combatir de frente al crimen organizado, ningún gobierno puede ni siquiera sugerir abandonar esta lucha, dejarle a los criminales el dominio del territorio nacional como ocurrió en años anteriores. Dejar de combatir al crimen sería algo calificable como traición a la patria”, sentenció Quadri en la Plaza de la República donde ofreció una conferencia de prensa al aire libre. Acompañado de su esposa Thelma Lazcano, y sus hijos Andrés y Luciano Quadri –coordinador de asesores de campaña–, Gabriel Quadri dijo estar a favor de un debate en torno de la legalización de la mariguana. “Estamos a favor de que se abra un debate serio, técnico, jurídico, político, incluso fiscal y de regulación sobre la legalización de la mariguana, en un contexto regional”, señaló el también ingeniero civil por la Universidad Iberoamericana. Explicó que se buscará el diálogo con el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina y otros mandatarios centroamericanos; así como con el presidente Juan Manuel Santos de Colombia y eventualmente con Barack Obama, de Estados Unidos. Al dialogar con los medios de comunicación frente al Monumento a la Revolución donde sólo una decena de personas se acercaron, Quadri pasó un mal rato. Ahí lo llamaron “comparsa, botarga y siervo de Elba Esther Gordillo”. Un joven llamado Benjamín, con pseudónimo Tomás Calles, espetó a Quadri: “Lo único que ustedes buscan es mantener el registro del Panal, no ganar la Presidencia, ni nada, no tienen ninguna oportunidad y lo único que hace es prestarse como una comparsa, una botarga y un teatro que no tiene ninguna trascendencia. Las elecciones ya está decididas”. Luego remató: “Ustedes son unos siervos de Elba Esther Gordillo que sólo están para que su caja chica que es el Panal, no se les cierre. Usted no tiene ninguna propuesta, ninguna capacidad de llegar a la Presidencia y ningún interés de gobernar por el bien de México”. Gabriel Quadri no respondió directamente a las acusaciones del joven perteneciente a la Asamblea Toma la Calle, colectivo que tiene relación con el Movimiento “Ocupa la Bolsa” y el Movimiento Internacional de Indignados. El abanderado de Nueva Alianza se limitó a decir que “estamos en una campaña liberal, estamos en contra de los monopolios, a favor la apertura del sector energético y de las reformas estructurales”. Al finalizar la conferencia, Quadri y su familia, junto con los dos elementos del Estado Mayor Presidencial recorrieron el Museo de la Revolución. Sin más conglomeraciones como las que acogen a los otros tres candidatos a la Presidencia.